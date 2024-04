Urta un furgone con la sua Porsche e si schianta contro un albero: muore sul colpo, altre 6 persone ferite

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sulle strade di Sirmione, in provincia di Brescia, nella serata di ieri domenica 7 aprile. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo di 32 anni era alla guida della sua Porsche Cayenne e stava viaggiava lungo Via Verona in direzione Peschiera quando si è schiantato contro un furgone finendo poi violentemente in un fosso. Purtroppo per il 32enne Ruben Wlodkowski non c'è stato più nulla da fare: è morto poco dopo l'incidente.

Si trova ancora in ospedale a Brescia dove è arrivata in elisoccorso in gravissime condizioni la donna che era sul sedile passeggero del 32enne. Purtroppo – come spiega Brescia Today – i medici non l'hanno dichiarata ancora fuori pericolo. Altre cinque persone sono state coinvolte nello schianto ma in modo lieve: sono state comunque trasportate in ospedale a Peschiera in codice verde per accertamenti. I feriti sarebbero un ragazzino di 16 anni, un ragazzo di 28, una ragazza di 34, due donne di 41 e 73 anni, un uomo di 47 anni.

Sul posto anche due ambulanze della Croce Rossa, l'automedica, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia Stradale di Salò. Stando alle informazioni ottenuti dai rilievi, la Porsche Cayenne di Wlodkowski non prima urtato un furgone e, forte nel tentativo di evitare l'impatto, è finita contro un albero in un fosso. L'impatto è stato violentissimo. Nessun tentativo dei medici ha potuto rianimare l'automobilista.