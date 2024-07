video suggerito

Accoltellano le persone che escono dalla discoteca: feriti in cinque Cinque persone sono state accoltellate fuori da una discoteca di Lonato (Brescia): i responsabili sono ancora ricercati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di oggi, domenica 21 luglio, un gruppo di ragazzi ha accoltellato cinque persone fuori da un locale di Lonato, comune che si trova in provincia di Brescia. Alcuni feriti sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. Non è chiaro se ci sia qualcuno in pericolo di vita. I responsabili invece sono scappati e sono ricercati.

La dinamica

La violenza è avvenuta all'esterno di una struttura che si trova a piazzale del Biblò e si è verificata alle 4 del mattino. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Desenzano, alcuni ragazzi sarebbero stati allontanati dalla discoteca per motivi sconosciuti.

Si sarebbero quindi fermati all'esterno dove sarebbe esplosa una rissa e avrebbero accoltellato cinque persone. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno trasferito tre ragazzi di 21 e 23 anni in codice rosso e giallo all'ospedale di Desenzano.

Ricercati i responsabili

Gli altri due feriti sarebbero due giovani che avevano provato a scappare con la loro automobile, ma sono stati raggiunti dagli aggressori che hanno sfondato il finestrino della macchina e li hanno colpiti al petto. Sono riusciti comunque a raggiungere autonomamente il nosocomio del comune del basso Garda: non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desenzano che hanno svolto tutti i rilievi del caso non solo per ricostruire la dinamica della vicenda, ma anche per individuare i responsabili che sono scappati dopo l'aggressione.