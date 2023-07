Scivola nel sottopasso ricolmo di oltre 3 metri d’acqua: salvata da 4 poliziotti Una donna è scivolata lungo un sottopasso di Monza che, a causa del temporale, era ricolmo di oltre tre metri di acqua: è stata salvata dalla polizia.

A cura di Ilaria Quattrone

Verso le 14 di oggi, lunedì 24 luglio, un violento temporale si è abbattuto a Monza. Pioggia intensa, grandine e raffiche di vento che hanno causato numerosi disagi e danni. Il sottopasso di via Casati si è allagato in pochissimo tempo: l'acqua ha raggiunto i tre o quattro metri di altezza. Per questo motivo, gli agenti delle Volanti si sono recati sul posto.

La donna stava morendo annegata

Non appena arrivati, hanno notato una persona che stava annaspando nell'acqua. Stava cercando di rimanere con la testa fuori per respirare: poco dopo la donna è scomparsa nel nulla. I quattro agenti si sono tuffati immediatamente: sono riusciti a recuperare la donna, una 64enne, e portarla fuori dall'acqua.

È scivolata e finita nel sottopasso ricolmo di oltre 3 metri di acqua

La donna, tra le lacrime, ha raccontato che poco prima si trovava in casa sua. La sua abitazione si trova al pian terreno rispetto al sottopasso. Ha aperto la porta che si affaccia sul giardino ed è scivolata. È stata così risucchiata dal flusso di acqua ed è precipitata nel vuoto per circa dieci metri. È finita nel sottopasso allagato, che era ricolmo di oltre tre metri d'acqua, iniziando ad annaspare. Stava quindi morendo annegata.

I poliziotti hanno salvato un camionista

La donna è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Nel frattempo, gli agenti hanno soccorso un autotrasportatore rimasto bloccato sempre nello stesso sottopasso: l'acqua stava allagando l'abitacolo del mezzo. È stato salvato e messo al sicuro.

Albero cade e travolge una donna di 58 anni a Lissone

Purtroppo a Lissone una donna di 58 anni, che stava passeggiando in via Braille, è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto per il maltempo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la donna non c'era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimazione.