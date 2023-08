Scivola dal materassino e annega: il corpo di un 32enne ritrovato a 10 metri di profondità Il ragazzo non è più riuscito a raggiungere il materassino gonfiabile ed è annegato nelle acqua del lago di Como, all’altezza di Anno (Lecco).

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 agosto, un ragazzo di 32 anni è scivolato dal materassino su cui stava prendendo il sole nel ramo lecchese del lago di Como, nel territorio del comune di Onno, ed è annegato. Il corpo dell'uomo, di origini peruviane, è stato poi ritrovato a oltre dieci metri di profondità.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, il 32enne stava facendo il bagno in compagnia di alcuni amici. Non avendo molta dimestichezza con il nuoto, era sdraiato su un materassino gonfiabile. Improvvisamente sarebbe scivolato dal galleggiante, finendo in acqua.

Il 32enne avrebbe tentato di raggiungere nuovamente il materassino, che nel frattempo si allontanava alla deriva, e poi avrebbe iniziato ad annaspare, fino a sparire sotto il livello dell'acqua. Un altro bagnante, che ha assistito alla scena, ha anche tentato di raggiungerlo per aiutarlo ma la corrente era troppo forte.

Alcune persone sul bagnasciuga hanno invece chiamato i soccorsi e subito si sono precipitati sul posto Vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Ma il corpo dell'uomo è stato ritrovato dai sommozzatori dopo molte ora, quando ormai non c'era più nulla da fare.