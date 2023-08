Turista francese muore nel lago di Como: è annegato mentre faceva il bagno Un uomo di 76 anni è morto questa mattina nel lago di Como mentre faceva il bagno. I sommozzatori hanno recuperato il corpo a sette metri di profondità.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di oggi, venerdì 11 agosto, un turista francese è morto mentre faceva il bagno nel lago di Como, in località Pescallo. I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e il personale del 118 ha provato a rianimarlo, ma ormai era troppo tardi e non c'era più nulla da fare.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, l'uomo, un turista francese di 76 anni in vacanza in Italia, si è tuffato nel lago di Como da una delle spiaggette di Pescallo, frazione di Bellagio, e non è più riemerso dall'acqua.

Subito è scattato l'allarme e immediatamente sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano, che hanno recuperato il corpo a oltre sette metri di profondità.

Intanto sul posto è intervenuta anche un'ambulanza e il personale sanitario, una volta riportato il corpo a riva, ha tentato di rianimarlo. Ma orami era trascorso troppo tempo e l'uomo non ha più ripreso conoscenza.

I medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del turista francese di 76 anni.