Gregge di capre sbranato da un branco di lupi sui monti del lago di Como: se ne salva solo una

I vigili del fuoco di Dongo (Como) ieri pomeriggio sono intervenuti sui monti del Lago di Como per salvare l’unica capra rimasta viva dopo che un branco di lupi ha preso d’assalto il gregge.

L’intervento del vigile del fuoco che salva la capra

Di tutto il gregge di capre aggredito e sbranato da un branco di lupi, se n'è salvata solo una. Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco di Dongo (Como) nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, attorno alle 17, sono intervenuti a Garzeno, sulle montagne dell'alto Lago di Como, per soccorrere assieme agli specialisti del Soccorso alpino un pastore il cui gregge aveva subito un attacco da parte di un branco di lupi.

Stando sempre a quanto si apprende, all'arrivo dei vigili del fuoco il gregge di capre risultava completamente predato, con l'unica eccezione di un solo animale che nel tentativo di mettersi in salvo era precipitato in un dirupo restando bloccato una trentina di metri più in basso.

È stato il pastore, dopo avere tentato inutilmente di recuperarlo, a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato l‘unico animale superstite riaffidandolo al proprietario.

Per raggiungere l’animale sono entrati in azione gli specialisti SAF dei vigili del fuoco di Como, supportati dalla squadra di Dongo arrivata con quad e mezzi fuoristrada. Utilizzando tecniche di calata, i soccorritori sono riusciti a raggiungere la capra e a recuperarla viva.

L'episodio si è verificato in un territorio – l'Alto Lario, precisamente nella Valle San Jorio – in cui la presenza di lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza sulle alture a cavallo del confine tra Italia e Svizzera.