Lucia Tognela sbranata nei boschi, indagato il proprietario dei cani per omicidio colposo: disposta l’autopsia

Il proprietario dei cinque Dogo argentini che lo scorso 23 aprile hanno sbranato la 60enne Lucia Tognela nei boschi di Trivigno (Sondrio) è indagato dalla procura di Sondrio per omicidio colposo. Domani l’autopsia sul corpo della donna.

Lucia Tognela

Come appreso da Fanpage.it, la procura di Sondrio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di Valerio Cecconi, proprietario dei cinque Dogo che lo scorso 23 aprile hanno sbranato la 60enne Lucia Tognela nei boschi di Trivigno (Sondrio), sopra Tirano.

Nel frattempo è stata disposta l'autopsia, affidandata a Luca Taiana dell'Istituto di Medicina Legale di Pavia. L'esame verrà effettuato domani mattina, lunedì 27 aprile, a Sondrio con l'obiettivo di stabilire se il decesso della donna sia stato causato dall'aggressione dei cani oppure se i morsi siano stati inferti quando la donna era già morta.

Dal ritrovamento del corpo alle indagini

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, lo scorso 23 aprile la donna – residente a Bianzone e madre di due figli – era uscita di casa per una passeggiata come di consueto. Tuttavia, qualche ora più tardi il suo corpo è stato rinvenuto in un bosco di Trivigno (Sondrio), a circa 1.800 metri tra Tirano e Aprica, con alcune lesioni compatibili con morsi di cani di grossa taglia.

Proprio su questo elemento si sono concentrate sin da subito le indagini degli investigatori: Tognela potrebbe essere stata aggredita da un gruppo di cinque Dogo argentini, spesso – stando a quanto riferito – lasciati liberi dal loro proprietario Valerio Cecconi, ora indagato per omicidio colposo. Dall'altro lato, resta, però, aperta una seconda possibilità: la donna potrebbe aver accusato un malore improvviso e solo in un secondo momento potrebbe essere stata morsa e dilaniata dagli animali, ora sotto sequestro. Per rispondere a questo interrogativo bisogna attendere gli esiti dell'autopsia che verrà eseguita nel corso della mattina di domani, martedì 28 aprile, a Sondrio.