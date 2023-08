Trovato il corpo della bimba di 11 anni morta annegata nel lago di Como Il corpo della bambina di 11 anni morta annegata nel lago di Como nel pomeriggio di ieri martedì 15 agosto è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo ore di ricerca è stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni morta nel lago di Como nel pomeriggio di ieri martedì 15 agosto. La piccola era nella spiaggia di Mandello del Lario con la sua famiglia quando si è tuffata in acqua e non è più riemersa. E'stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa ieri nelle acque del ramo lecchese del lago di Como.

La piccola, assieme alle due sorelle e a un'amichetta, era in acqua nella zona della foce del torrente Meria: cosa sia successo non è ancora chiaro, certo è che quelle zone sono caratterizzate anche dalla presenza di fosse e correnti d'acqua. Tutte così si sono trovate in difficoltà: l'11enne non sapeva bene nuotare e può essere stata trascinata via dalla corrente. Le altre sono state soccorse dagli altri bagnanti in spiaggia e si sono salvate.

Subito è scattato l'allarme: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cercato la piccola per ore ieri. Il corpo è stato trovato invece nella tarda mattinata di oggi mercoledì 16 agosto al centro della foce del torrente Meria a 20 metri di profondità. Oggi l'acqua era più limpida a causa anche delle minor persone presenti in acqua rispetto a ieri ed è stato quindi più facile per i sommozzatori trovare il corpo.