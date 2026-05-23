Scivola in un burrone mentre riposa durante un’escursione tra i boschi del lago di Como: morto Marino Parini

Marino Parini è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 22 maggio in fondo a una scarpata tra i boschi della Valvarrone (Lecco). Il 62enne sarebbe scivolato mentre riposava durante un’escursione.

Foto di repertorio

È stato trovato senza vita in fondo a un burrone Marino Parini, tra i boschi sopra Esino Lario (in provincia di Lecco), sulle sponde del lago di Como. Il 62enne era uscito di casa per un'escursione, ma l'allarme era scattato nella tarda mattinata di ieri, venerdì 22 maggio, perché alcuni passanti avevano trovato il suo zaino appoggiato sul ciglio della strada. All'interno c'erano i suoi documenti e il cellulare. Il corpo, invece, era in fondo a una valle scoscesa. L'ipotesi è che Parini si fosse fermato per riposarsi e, dopo aver lasciato lo zaino, si sarebbe avvicinato troppo al bordo della scarpata.

Lo zaino, con gli effetti personali di Parini, è stato notato da alcuni passanti lungo la strada agro-silvo-pastorale che attraversa i boschi della Valvarrone, sulla sponda lecchese del lago di Como. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno subito iniziato le ricerche del 62enne, che poche ore prima era stato visto girare in paese. Con il supporto dei tecnici del soccorso alpino della stazione Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, dei vigili del fuoco del Saf, dei volontari del distaccamento di Bellano e dei finanzieri con le unità cinofile, sono stati battuti sentieri, canaloni e pendii boschivi della zona. Grazie ai droni, è stato possibile anche sorvolare l'area nella speranza di trovare un segno del passaggio di Parini.

Le ricerche si sono concluse poco dopo, quando il corpo del 62enne residente in località Ortanella, sopra Esino, è stato rinvenuto in fondo a una valle scoscesa, in realtà non lontano dallo zaino abbandonato, nascosto dalla fitta vegetazione. Secondo gli investigatori, Parini potrebbe aver lasciato lo zaino per riposarsi durante il cammino e, sporgendosi troppo a bordo della scarpata, sarebbe scivolato procurandosi così traumi che si sono rivelati fatali. Una volta recuperata la salma, il magistrato di turno in Procura ha disposto il nulla osta per la sepoltura. Il funerale sarà celebrato martedì 26 maggio alla chiesa parrocchiale San Giovanni Battista a Legnano (nella Città Metropolitana di Milano).