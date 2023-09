Scivola durante una scalata in montagna a Edolo e precipita per 100 metri, morto escursionista 30enne Un 30enne è morto nella mattinata di domenica 10 settembre. L’escursionista si trovava in montagna sopra a Edolo (Brescia) quando è scivolato precipitando per circa 100 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 30enne è deceduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 settembre, dopo essere precipitato da un'altezza di circa cento metri mentre si trovava sulla montagna sopra Edolo, in Valle Camonica in provincia di Brescia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'escursionista, che si chiamava Luca Capelli, ha perso l'equilibrio mentre scalava nella zona del Corno delle Granate, nel Gruppo dell'Adamello.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza, gli uomini e le donne del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico di Edolo sono intervenuti intorno alle 11:40 del 10 settembre in codice rosso. Stando alle prime informazioni, il 30enne residente ad Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, sarebbe scivolato in un dirupo nei pressi del Lago Verde, in una delle aree più impervie.

La caduta è stata di circa cento metri e il giovane escursionista bergamasco è deceduto all'impatto. Le operazioni di recupero del corpo sarebbero ancora in corso. Per agevolarle, è stato fatto anche decollare l'elicottero dal vicino ospedale Santa Chiara di Trento.