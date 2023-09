Chi era Luca Capelli, morto a 30 anni durante una scalata in Valcamonica Luca Capelli è morto ieri mattina, domenica 10 settembre, dopo essere precipitato per 100 metri. Il 30enne bergamasco stava scalando i Campanili delle Granate in Valcamonica con un amico quando è caduto.

A cura di Enrico Spaccini

Luca Capelli (foto da Facebook)

Si chiamava Luca Capelli l'escursionista 30enne che è deceduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 10 settembre, dopo essere precipitato da un'altezza di circa cento metri. ‘Kuki', come lo chiamavano tutti ad Almenno San Salvatore (in provincia di Bergamo), stava scalando i Campanili delle Granate in Valcamonica, tra Edolo e Sonico nel Bresciano, quando è caduto nel vuoto. Con lui c'era un suo amico che ha dato l'allarme, ma all'arrivo degli operatori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Capelli era già deceduto. Il 30enne lascia i suoi genitori, Mario e Ivana, e suo fratello minore Francesco.

La passione per l'Atalanta e la montagna

Capelli era cresciuto ad Almenno e viveva nella zona alta della città, nei pressi della Chiesa San Nicola, insieme alla sua famiglia. Lavorava come dipendente per un'azienda di manutenzione stradale, ma le sue più grandi passioni erano l'Atalanta e la montagna.

Il 30enne era un escursionista esperto, non perdeva mai occasione di cimentarsi in una nuova uscita tra i monti e la neve.

La caduta a 2.300 metri di quota

Come ha raccontato l'amico che era con lui ieri mattina, i due erano impegnati nella discesa in corda doppia dai Campanili delle Granate, nel Gruppo dell'Adamello. Capelli era quasi arrivato alla fine quando, per motivi ancora da chiarire, non si è fermato al termine della corda. Così, il 30enne è caduto.

Si trovavano a 2.300 metri di quota ed è precipitato per quasi cento metri. Il suo compagno d'escursione ha lanciato subito l'allarme, intorno alle 11:30. In pochi minuti sono arrivati gli operatori della stazione di Edolo del Cnsas insieme al soccorso alpino della guardia di finanza. Era stato fatto decollare anche l'elisoccorso dall'ospedale Santa Chiara di Trento, ma Capelli era già deceduto.