Si ribalta con il quad a Premana e precipita per 20 metri in una scarpata: morto Giacomo Sanelli Giacomo Sanelli è deceduto nella serata di ieri, domenica 29 giugno, in seguito a un incidente con il quad comprato da pochi giorni. Il 60enne stava parcheggiando a Premana (Lecco), quando è precipitato per 20 metri in una scarpata.

A cura di Enrico Spaccini

Giacomo Sanelli (foto da Facebook)

È morto nella serata di ieri, domenica 29 giugno, in seguito a un incidente Giacomo Sanelli. Il 60enne, tra gli eredi dell'omonimo marchio di coltelli, stava tornando a casa a Premana (in provincia di Lecco) con il suo nuovo quad quando è precipitato per circa 20 metri in una scarpata. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso causato dai gravi traumi riportati nella caduta.

Stando a quanto ricostruito, Sanelli aveva acquistato un nuovo quad da pochi giorni ed era ancora alle prime armi. Intorno alle 21 del 29 giugno il 60enne stava transitando lungo via Roma, la strada principale del paese montano della Valvarrone, quando aveva deciso di parcheggiare il mezzo. Probabilmente a causa di un errore durante la manovra, il 60enne è finito in fondo a una scarpata trascinato dal quadriciclo. Nel ribaltarsi più volte, avrebbe rimediato traumi molto gravi.

Sul posto sono arrivati con la massima urgenza i volontari della Croce Rossa di Premana, supportati dall'eliambulanza di Areu decollata dalla base di Villa Guardia a Como. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare il decesso del 60enne nonostante i tentativi di rianimazione. I vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Lecco si sono messi al lavoro per circoscrivere l'area e svolgere gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero rubbi sulla natura accidentale dell'episodio, al quale avrebbero assistito anche diversi testimoni.