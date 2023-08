Operaio precipita dal balcone di casa e muore dopo un volo di 10 metri: indaga la polizia Andelmenam Mohamed Aly Elwasal è morto nella mattinata di martedì 22 agosto dopo essere precipitato dal balcone di casa in via Togni, a Brescia. Il 54enne è deceduto dopo un volo di 10 metri. Al momento, è esclusa l’ipotesi dell’aggressione.

Un 54enne è deceduto nella mattinata di ieri, martedì 22 agosto, dopo essere precipitato dal balcone di casa sua al terzo piano di un condominio di via Togni a Brescia. Si chiamava Andelmenam Mohamed Aly Elwasal, era un operaio egiziano che da più di cinque anni abitava in città e lavorava come operaio in un'azienda della zona. Sulla sua morte sta indagando la polizia di Stato che, al momento, ha escluso il coinvolgimento di altre persone.

Il ritrovamento del corpo e l'intervento dei soccorsi

A dare l'allarme è stata una donna vicina di casa di Elwasal. Verso le 11:20 del 22 agosto avrebbe notato il corpo del 54enne riverso sull'asfalto del cortile interno del condominio di via Togni. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, ma per l'operaio non c'era già più niente da fare e hanno dovuto constatarne il decesso.

Stando a una prima ricostruzione, Elwasal sarebbe precipitato dal balcone del suo appartamento al terzo piano di quell'edificio. Gli investigatori hanno escluso l'ipotesi dell'aggressione, ma non hanno ancora spiegato il motivo della caduta.

Le ipotesi degli investigatori

Si pensa che il 54enne possa aver perso l'equilibrio mentre si stava occupando di qualche faccenda, o che sia scivolato per un malore dovuto al caldo. Non è escluso nemmeno il gesto volontario, anche se non è stato ancora trovato alcun elemento in supporto a questa ipotesi.

Elwasal è deceduto all'impatto con il suolo dopo un volo di circa 10 metri. La pm di turno, Victoria Allegra Boga, che coordina le indagini ora dovrà decidere se disporre l'autopsia sul corpo del 54enne e quali ulteriori accertamenti svolgere.