Minaccia di buttarsi dal tetto di casa, salvato dal negoziatore dei carabinieri dopo 4 ore Un 54enne di Luino (Varese) ha minacciato di buttarsi dal tetto di casa lo scorso 14 agosto. Dopo quattro ore, il negoziatore dei carabinieri lo ha convinto a scendere.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il giorno prima di Ferragosto un 54enne di Luino (in provincia di Varese) è salito sul tetto di casa, alta tre piani, e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Per farlo desistere, è stato necessario l'intervento del negoziatore dei carabinieri che dopo quattro ore è riuscito a convincere l'uomo a scendere e a farsi ricoverare all'ospedale di Cittiglio. In tutto, l'operazione è durata circa sei ore, visto che l'ambulanza che lo stava trasportando è stata costretta a fermarsi alcune volte per calmare ancora il 54enne.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il 54enne a compiere un gesto simile. L'uomo ha problemi psichiatrici, un lavoro e nessun precedente di polizia. Il 14 agosto, forse per qualche tensione famigliare o un medicinale non preso correttamente, ha avuto una crisi.

Alle 18 il 54enne è salito sul tetto, scalzo e a torso nudo. Tenendo una gamba sospesa nel vuoto, ha minacciato di saltare dal terzo piano. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri della compagnia di Luino, guidata dal comandante Vincenzo Piazza, e la vicesindaca Antonella Sonnessa. La zona si è riempita anche di altri conoscenti e curiosi, che sono stati allontanati per evitare che fossero colpiti da un lancio di tegole.

Non riuscendo a far scendere il 54enne, i militari hanno richiesto l'intervento del negoziatore del Comando provinciale. È stato lui, sottufficiale di grande esperienza e specifica competenza, a iniziare l'opera di convincimento che ha portato l'uomo a desistere dopo quattro ore e a persuaderlo a farsi ricoverare all'ospedale di Cittiglio. Anche se, durante il tragitto, l'ambulanza si è dovuta fermare alcune volte per calmarlo.