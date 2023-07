Operaio 20enne cade da 3 metri d’altezza e batte la testa Un operaio 20enne è caduto da 3 metri d’altezza e ha battuto la testa. Il ragazzo stava lavorando all’installazione di una caldaia alla Casearia Bresciana di Verolanuova.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un operaio di 20 anni, di una ditta esterna, è precipitato da un'altezza di circa 3 metri alla Casearia Bresciana di Verolanuova. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina, martedì 18 luglio, mentre il ragazzo (dipendente di una ditta esterna) era impegnato nell'installazione di una caldaia. Le condizioni del 20enne non sarebbero preoccupanti e sul caso stanno indagato gli ispettori della Ats di Leno.

Stando a una prima ricostruzione, il 20enne sarebbe precipitato da un'altezza di circa 3 metri. Era impegnato nelle operazioni di installazione di una caldaia alla Casearia Bresciana quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio.

La chiamata alla centrale operativa del numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 9:30. Sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre all'elicottero del 118. I sanitari hanno riscontrato nel giovane un trauma cranico e lo hanno trasportato al Civile di Brescia con l'elisoccorso.

Il 20enne è attualmente ricoverato in ospedale, ma comunque non sarebbe in pericolo di vita. È intervenuta, poi, anche una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova che si è occupata dei primi accertamenti. La dinamica ed eventuali responsabilità sono ora al vaglio degli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Ats di Leno.