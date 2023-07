Davide Locatelli suona il pianoforte a più di 5mila metri d’altezza ed entra nel Guinness World Record Il 31enne bergamasco Davide Locatelli ha suonato il pianoforte in India a 5.364 metri d’altezza. Il pianista entra così nel Guinness World Record.

A cura di Enrico Spaccini

L'artista bergamasco Davide Locatelli è entranto nel Guinness World Record. Con un pianoforte tra le mani, ha portato a termine la performance pianistica alla più alta altitudine mai registrata: 5.384 metri. Lo scorso 29 giugno, infatti, Locatelli ha suonato alcuni dei brani più importanti della sua carriera da musicista, come Fly Away e Hyper Silent sul Khardung La, il passo carrozzabile più alto del mondo, a Ladakh, in India.

"Un progetto incredibile"

Non si è trattato di un colpo di testa, ma di un piano ben studiato. "Negli ultimi sei mesi ho lavorato segretamente a un progetto incredibile", aveva confessato il 31enne ai suoi follower su Facebook lo scorso 19 giugno. "Ho pensato a quanto mi sarebbe piaciuto provare a fare quello che amo sulla montagna più alta al mondo", ha spiegato annunciando il tentativo ufficiale in presenza di un giudice previsto per dieci giorni dopo.

Per raggiungere Ladakh Locatelli è passato dai maxi pannelli luminosi di Times Square a New York che pubblicizzavano la sua impresa al tempio della città dove ha chiesto il permesso di salire in quota: "Ci siamo adattati al clima, ma anche alla cultura locale".

Il Guinnes World Record

"Dopo 30 ore di volo e tre cambi d'areo", ha raccontato Locatelli, "alloggiamo a 3.600 metri d’altezza, il respiro è affannoso e necessitiamo di adattamento al territorio". Per il pianista di Valbrembo è stato il "viaggio più faticoso della mia vita", ma alla fine ha raggiunto il luogo designato per la performance musicale con il suo team senza grandi problemi, anche grazie alla preparazione atletica a cui si è sottoposto.

Sulla cima del monte Khardong Locatelli ha suonato le sue canzoni e il giudice gli ha riconosciuto il record. Nessuno ha suonato il pianoforte più in alto di lui, a 5.384 metri. "Sono senza parole", ha scritto il 31enne, "grazie India, resterai sempre nel mio cuore".