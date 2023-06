Operaio di 22 anni cade dal tetto di un’azienda: è gravissimo Un giovane operaio di 22 anni stava lavorando sul tetto di un’azienda di Buccinasco quando è precipitato per 12 metri sfondando il lucernario.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro nella giornata di ieri martedì 27 giugno a Buccinasco, alle porte di Milano. Qui un giovane operaio di 22 anni era impegnato in qualche lavoro sul tetto quando ha perso l'equilibrio ed è caduto per 12 metri sfondando un lucernario. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto il ragazzo verso le 9.45 era al lavoro all’azienda di logistica Rhenus Logistics in via dell’Industria: la ditta si era rivolta a una società esterna per effettuare i lavori sul tetto, ecco perché il giovane si trovava lì.

La dinamica dell'incidente sul lavoro

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: sembrerebbe che l'operaio – di origini egiziane – era in cima all'edificio quando ha sfondato il lucernario precipitando nel vuoto per 12 metri. Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con elisoccorso e ambulanza. I medici hanno stabilizzato il giovane sul posto prima di trasferirlo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Gravi le ferite riportate: il ragazzo che ha riportato un trauma cranico, al torace, alla schiena e al braccio.

Le indagini della polizia locale

Ad eseguire sul luogo dell'incidente i primi rilievi è stata la polizia locale di Buccinasco. Al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ci sono anche i tecnici dell’Azienda per la tutela della salute (Ats). Resta ancora da capire se per i lavori sul tetto siano stati adottati tutti i dispositivi di sicurezza.