Rimane schiacciato da un macchinario di un’azienda vitivinicola, morto operaio 51enne Un operaio di 51 anni è morto mentre stava lavorando in un’azienda vitivinicola nel Bresciano. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto incastrato e poi schiacciato da un macchinario.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 51 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, in seguito a un incidente sul lavoro a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario di una nota azienda vitivinicola, la Monte Rossa. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma l'uomo, sposato e padre di tre figli, è deceduto in pochi minuti.

Erano circa le 14:30 quando il 51enne stava lavorando a un macchinario impiegato per il remuage dei residui durante la lavorazione del vino, il procedimento per chiarificare le bollicine. Stando alle prime informazioni, per motivi ancora da chiarie l'uomo sarebbe rimasto incastrato nella macchina avvolgi pellet e sarebbe poi stato schiacciato dal peso del macchinario.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Bornato, poi anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Per il 51enne, però, non c'è stato nulla da fare. I militari e i tecnici dell'Asst dovranno ora chiarire la causa dell'incidente e la dinamica del decesso.