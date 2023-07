Sale sul tetto per controllare i danni della grandine e cade: in coma un ragazzo di 20 anni Un ragazzo di 20 anni è caduto dal tetto dell’azienda in cui lavora dove era salito per controllare se la violenta grandinata dei giorni scorsi non avesse provocato danni.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 20 anni è in coma dopo essere precipitato dal tetto dell'azienda in cui lavora. Qui era salito per accertarsi che la grandine non aveva fatto danni ma, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibro ed è precipitato a terra cadendo per dieci metri.

Le sue condizioni restano critiche

L'incidente sul lavoro è accaduto a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, nella mattinata di martedì 25 luglio. Subito le condizioni del giovane sono apparse fin da subito gravissime: è stato immediatamente soccorso dall'equipe medica del 118 che lo ha trasferito d'urgenza in ospedale dove le sue condizioni restano critiche ma almeno stabili.

Tra le ipotesi il cedimento del tetto

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i tecnici di Ats e le forze dell'ordine che indagheranno per capire con esattezza tutto quanto accaduto. Si indaga anche per capire se la caduta sia dovuta al cedimento del tetto, forse reso instabile dopo le violenti grandinate dei giorni scorsi.