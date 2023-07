Precipita per venti metri da una gru: gravissimo un operaio Un operaio di 46 anni verso le 15.30 stava lavorando su una gru in via Del Turchino 9, zona Molise-Calvairate, a Milano quando è precipitato da un’altezza di venti metri.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente sul lavoro a Milano nel pomeriggio di oggi martedì 18 luglio. Stando alle prime informazioni, un operaio di 46 anni verso le 15.30 stava lavorando su una gru in via Del Turchino 9, zona Molise-Calvairate quando è precipitato da un'altezza di venti metri. Subito sono scattati i soccorsi.

Ancora da capire l'esatta dinamica dell'incidente, ma al momento sembrerebbe che l'operaio era impegnato a guidare la gru per spostare gli alberi nel campo dell'oratorio della parrocchia Sant'Eugenio. A un certo però avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per ragioni ancora tutte da chiarire. Chi ha assistito all'incidente ha immediatamente chiamato i soccorsi: in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia locale che si sta occupando delle indagini. L'uomo è in gravi condizioni e si trova in ospedale: fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita.