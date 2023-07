Talmente tanta pioggia a Milano che l’acqua gronda dal foro del lampadario: il video in una casa del centro Una residente di via Magenta a Milano si è vista inondare la cucina da una cascata di pioggia scesa dal foro del lampadario: è successo anche questo la scorsa notte segnata da un violento nubifragio.

A cura di Giorgia Venturini

I lombardi a causa del maltempo hanno dovuto fare i conti con alberi caduti e strade allagate. Ma anche con tetti danneggiati e case inondate dalla pioggia. Come è quello che è successo a una residente milanese che si è vista il suo appartamento invaso letteralmente da una cascata caduta dal soffitto della cucina. Il suo appartamento si trova in zona Magenta all'ultimo piano di un palazzo di Milano, una della città lombarde colpita dal forte nubifragio delle scorse ore.

La pioggia inonda un appartamento di Milano

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, durante il violento nubifragio di stanotte delle 4 il tetto di questo palazzo in via Magenta ha ceduto in parte: la forte pioggia si è infiltrata tra le tegole creando così una consistente cascata d'acqua che ha inondato tutta la cucina della residente. L'appartamento è stato quindi allagato, nulla ha potuto fare la cittadina residente per impedire tutto questo.

La donna ha chiesto subito l'intervento dei vigili del fuoco ma, a causa probabilmente delle alte richieste di intervento che ha occupato il centralino, non è riuscita a ottenere risposta in breve tempo. Ha dovuto attendere che finisse il nubifragio per sistemare tutto e chiedere quindi che venisse riparato in brevissimo tempo il buco sul tetto.

Nella notte 200 interventi dei vigili del fuoco

Tanti sono stati i danni a causa del maltempo in città: da giorni i vigili del fuoco sono stati allertati per risolvere situazioni di emergenza. Dalle 4 della scorsa notte sono state oltre 200 le richieste di intervento e aiuto in tutta la città Metropolitana. Molto di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici.