Il Comune rinuncia alle luci di Natale in paese: “I soldi delle luminarie saranno destinati a chi ha bisogno”

A cura di Ilaria Quattrone

Il Comune di Rezzato, paese che si trova in provincia di Brescia, non avrà le luci di Natale: l'amministrazione ha infatti deciso di destinare i soldi che solitamente vengono utilizzate per le luminarie alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell'inflazione e del caro-bollette. Il primo cittadino, come riporta il giornale BresciaToday, ha detto che questa decisione è sofferta, ma che è necessaria per sostenere i più bisognosi.

Alla notizia di quanto predisposto dall'Amministrazione, alcuni cittadini hanno manifestato la loro contrarietà. In molti vorrebbero che il paese fosse illuminato anche in questi tempi difficili. Altri invece la ritengono una iniziativa intelligente "per un nobile scopo": si tratta di circa ottomila euro che saranno donati a chi è in difficoltà. In ogni caso sembrerebbe che una soluzione, proprio per accontentare i più polemici, sia stata trovata.

Il concorso dell'associazione commercianti e artigiani

L'associazione commercianti e artigiani di Rezzato ha indetto un concorso rivolto ai cittadini. Chiunque volesse, ovviamente a proprie spese, potrà addobbare i balconi, i giardini, i terrazzi e ancora le facciate come vorrà. Una volta realizzata la propria opera, dovrà scattare una foto delle decorazioni. Insieme alle foto, che saranno inviate poi tramite WhatsApp, sarà necessario fornire il nominativo di chi è l'autore dell'opera e soprattutto dove è stata realizzata.

Una volta ricevute tutte le immagini, una giuria decreterà i vincitori e li premierà nella giornata di domenica 18 dicembre. Chi vincerà riceverà alcuni premi che saranno messi a disposizione dai commercianti.