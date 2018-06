Non sono andate giù al ministero degli Esteri tunisino le dichiarazioni di ieri del nuovo ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega ha parlato della Tunisia come di un paese “che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti”. Una frase che ha suscitato “profondo stupore” a Tunisi, tanto da portare il ministero degli Esteri di Tunisi a convocare l’ambasciatore italiano nel Paese, Lorenzo Fanara. Le perplessità di Tunisi arrivano nonostante la volontà espressa da Salvini di parlare con il suo omologo tunisino. Il problema sollevato è che le frasi del ministro dell’Interno “non riflettono la cooperazione tra i due paesi nel campo della gestione dell’immigrazione e indicano una conoscenza incompleta dei vari meccanismi di coordinamento esistenti tra i servizi tunisini e italiani”.

Per questo motivo la Tunisia ha convocato l’ambasciatore con il quale c’è stato un incontro definito cordiale, secondo quanto appreso dall’Ansa, che ha parlato proprio con lo stesso Fanara. Durante il colloquio è stata ribadita la volontà del nuovo governo di rafforzare la cooperazione bilaterale per poter approfondire le condizioni del partnerariato strategico tra i due paesi e per fronteggiare le problematiche comuni che riguardano il fenomeno migratorie. “Stiamo già lavorando a prossime visite governative”, assicura inoltre l’ambasciatore.

Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri tunisino, il diplomatico italiano è stato “incaricato” da Salvini di informare le autorità tunisine sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno, spiegando che “sono state prese fuori contesto” e dicendosi “disposto a rafforzare la cooperazione tra Italia e Tunisia nel suo ambito di competenza”.

La replica di Matteo Salvini è arrivata quasi immediata e si è tradotta in un invito a incontrare il suo collega tunisino. "Saremo ben contenti di organizzare un incontro nel più breve tempo possibile con il collega ministro dell'Interno tunisino per rafforzare e rinsaldare i rapporti sul fronte immigrazione", dichiara il neo-titolare del Viminale.