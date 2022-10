Verso il governo Meloni, le news di oggi su ministri e programma: Berlusconi e Tajani: “Tecnici non siano la regola”, domani consiglio federale Lega

È passata poco più di una settimana dalle elezioni politiche e anche se non c'è ancora una data precisa per l'insediamento del nuovo governo – che sarà probabilmente guidato da Giorgia Meloni – c'è la sensazione che i tempi per le consultazioni non saranno lunghi, visto la chiara maggioranza in Parlamento che si è delineata alle urne. Anche perché la legge di bilancio in teoria dovrebbe essere presentata entro il 15 ottobre. Se entro quella data non ci fosse ancora un governo in carica la Commissione europea potrebbe accettare una bozza della legge di bilancio, per poi attendere il testo definitivo entro il 30 novembre. Il prossimo 13 ottobre si riuniranno intanto Camera e Senato, per stabilire i gruppi parlamentari ed eleggere i reciproci presidenti. L'orario però non si conosce ancora. A quel punto le delegazioni dei gruppi dovranno essere ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella, che darà inizio alle consultazioni. Concluso questo passaggio il Capo dello Stato assegnerà al presidente del Consiglio l'incarico di formare un nuovo governo.

La tappa successiva è il passaggio di consegna della campanella da Mario Draghi al nuovo presidente del Consiglio, che dovrà poi ricevere la fiducia da parte del Parlamento alla nuova squadra di ministri.