Il sondaggio Swg a una settimana dal voto: vola FdI, crescono anche M5s e Terzo polo. Crolla la Lega Continua a crescere Fratelli d’Italia. Bene anche M5s e Terzo polo, che diventano rispettivamente terza e quarta forze politica, scavalcando la Lega. È quanto emerge dal sondaggio Swg pubblicato una settimana dopo il voto.

A cura di Annalisa Girardi

Le elezioni sono passate, ma Fratelli d'Italia continua a crescere. Il partito di Giorgia Meloni non solo è ben saldo nei sondaggi come prima forza politica, ma fa il pieno di consensi: e dal 25 settembre sale di 0,8 punti percentuali. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Swg, per il telegiornale di La7. Andiamo quindi a vedere come sono cambiate le intenzioni di voto ad appena una settimana dalle elezioni.

Fratelli d'Italia è il primo partito e gode di ottima salute nei sondaggi. Dal 26% di domenica scorsa sale infatti al 26,8%. Tutto il contrario, invece, per il Partito democratico, che a una sola settimana dal voto perde un punto percentuale e scende al 18,1%, ponendo diversi punti tra sé e FdI. Il Movimento Cinque Stelle vola in terza posizione guadagnando l'1,1% in una sola settimana, arrivando al 16,5% dei consensi.

Bene anche per Azione e Italia Viva che conquistano 0,5 punti percentuali in più rispetto a una settimana fa e toccano l'8,3%. Male invece la Lega, che scivola in quinta posizione all'8,2%, perdendo 0,6 punti percentuali rispetto al giorno del voto. Risultato in negativo anche per Forza Italia, che in una settimana perde mezzo punto e scende al 7,6%.

Per quanto riguarda i partiti minori, crescono sia Verdi e Sinistra, che con lo 0,4% in più arrivano al 4% tondo, che +Europa che guadagna mezzo punto e arriva al 3,3%. Se avesse realizzato questo risultato una settimana fa avrebbe superato la soglia di sbarramento riuscendo così a entrare in Parlamento.

Nel sondaggio di Swg diminuisce anche l'astensione. Si calcolano ben sette punti in meno rispetto alla scorsa domenica: non si è infatti espresso il 32% degli intervistati, mentre il 25 settembre ha scelto di non andare a votare il 39% degli aventi diritto.