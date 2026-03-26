Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: “Gesto responsabile”

Ieri la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. Il suo passo indietro è arrivato dopo quello sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero di Nordio, Giusi Bartolozzi e al termine di una lunga prova di forza con la premier. Alla fine l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa, molto vicino all'ex ministra, è servito a mediare. Con una lettera Santanchè ha ufficializzato la sua uscita di scena, non senza polemiche: "Cara Giorgia, non ti nascondo un po' di amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri". Un gesto "non dovuto", l'ha definito La Russa dopo, visto la sua situazione giudiziaria "priva di condanne ma anche di un semplice rinvio a giudizio nella vicenda ‘cassa integrazione"'.

L'intenzione di Meloni è quella di sanare i punti deboli e archiviare quanto prima la sconfitta del referendum. Ora che la ministra si è dimessa si moltiplicano le ipotesi sul successore. Tra i nomi spunta Luca Zaia, l'ex governatore del Veneto, della Lega, l'ex presiedente Coni, Giovanni Malagò, o ancora il deputato di FdI Gianluca Carampana, specializzato nel settore turistico. Tra gli altri si ipotizza anche Elena Nembrini, direttore generale dell'Enit, l'attuale presidente Ita, Sandro Pappalardo o il capogruppo dei senatori meloniani, Lucio Malan.

Per Meloni si apre una nuova fase, probabilmente la più complicata del suo mandato, a un anno alle prossime elezioni politiche. Intanto le opposizioni incalzano perché venga in Aula a riferire sulla crisi che ha colpito Palazzo Chigi.