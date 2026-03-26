Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: “Gesto responsabile”

Ieri la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. Il suo passo indietro è arrivato dopo quello sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del ministero di Nordio, Giusi Bartolozzi e al termine di una lunga prova di forza con la premier. Alla fine l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa, molto vicino all'ex ministra, è servito a mediare. Con una lettera Santanchè ha ufficializzato la sua uscita di scena, non senza polemiche: "Cara Giorgia, non ti nascondo un po' di amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri". Un gesto "non dovuto", l'ha definito La Russa dopo, visto la sua situazione giudiziaria "priva di condanne ma anche di un semplice rinvio a giudizio nella vicenda ‘cassa integrazione"'.
L'intenzione di Meloni è quella di sanare i punti deboli e archiviare quanto prima la sconfitta del referendum. Ora che la ministra si è dimessa si moltiplicano le ipotesi sul successore. Tra i nomi spunta Luca Zaia, l'ex governatore del Veneto, della Lega, l'ex presiedente Coni, Giovanni Malagò, o ancora il deputato di FdI Gianluca Carampana, specializzato nel settore turistico. Tra gli altri si ipotizza anche Elena Nembrini, direttore generale dell'Enit, l'attuale presidente Ita, Sandro Pappalardo o il capogruppo dei senatori meloniani, Lucio Malan.
Per Meloni si apre una nuova fase, probabilmente la più complicata del suo mandato, a un anno alle prossime elezioni politiche. Intanto le opposizioni incalzano perché venga in Aula a riferire sulla crisi che ha colpito Palazzo Chigi.
Il compagno di Santanché, Dimitri Kunz: "Un fulmine a ciel sereno. Ha fatto bene, abbiamo tanti progetti"
"La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa. Era giusto così, ha fatto un passo indietro col cuore in mano". Così Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena, imprenditore e compagno dell'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, commenta in un'intervista a Repubblica le dimissioni. "Ma siamo ottimisti e rispettosi, tante accuse assurde sono cadute". Kunz racconta di non aver previsto la richiesta della premier: "Proprio no, già eravamo depressi per il risultato del referendum, è stato un fulmine a ciel sereno, mai e poi mai lo avrebbe messo in conto". Santanchè, spiega, inizialmente aveva provato a resistere: "Ha resistito solo per dare un messaggio forte. Per ribadire che non stava lasciando per la vittoria del No, come gli altri due". Il riferimento è alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro. Su quest'ultimo Kunz osserva: "Beh, Delmastro è uomo stimabilissimo, però le sue vicende hanno avuto un timing tremendo sul Sì, sono state un deterrente pazzesco. La Daniela invece ha un rapporto ottimo con la magistratura, le sue dimissioni non hanno le stesse motivazioni". Giorgia Meloni "è stata brava e coraggiosa a darle fiducia, l'ha resa la donna più felice al mondo, il passo indietro Daniela glielo doveva, anche se lo ha deciso a malincuore, ci teneva a restare". La decisione, aggiunge, è arrivata dopo un confronto diretto: "Si sono anche parlate per telefono". Nessuno risentimento verso FdI: "No. Dentro Fratelli d'Italia ci sono tante sfaccettature, non solo Giorgia. Sembrerebbe che a spingere per le dimissioni siano stati altri". E sullo stato d'animo di Santanchè: "Non è certo di buonumore. Più triste. Si è arrabbiata solo per come è andato il referendum. Vogliamo farle sentire tutto il nostro amore. Le dirò che il suo valore non dipende dal suo incarico. Che è stata bravissima. Che siamo felici e fortunati perché abbiamo la salute. E che comunque rimane una senatrice e ci aspettano tanti progetti da realizzare insieme, il 28 maggio per esempio apriamo il lido Tala Beach", ha chiuo".
Politico: "L'opposizione vede uno spiraglio contro Meloni ma resta il nodo della leadership"
La sconfitta di Meloni al referendum ha mostrato che la premier può essere battuta, ma per trasformare questo segnale in un risultato politico duraturo l'opposizione dovrà superare divisioni interne e costruire un fronte comune. È quanto si legge sull'edizione europea del portale "Politico", secondo cui il voto ha evidenziato un diffuso malcontento nei confronti del governo. A cercare di capitalizzare il risultato sono soprattutto Pd e M5s. Schlein ha parlato di "una vittoria straordinaria del popolo", sostenendo che dimostra come "cominceremo a battere la destra nazionalista". Tuttavia, osserva il portale, una vittoria alle prossime elezioni politiche richiederà non solo unità, ma anche un programma condiviso e una leadership riconosciuta. I sondaggi restano infatti relativamente stabili. Per questo cresce la pressione per le primarie, Conte ha affermato che "i cittadini chiedono le primarie e non possiamo evitarle", mentre Schlein si è detta "disponibile". Resta però ampia la distanza tra le forze del campo progressista su temi come aiuti militari all'Ucraina, spesa per la difesa e politica economica. Secondo YouTrend, il 53% dei voti contrari alla riforma non coincide automaticamente con un elettorato di centrosinistra e sarebbe "imprudente" pensare che questi voti siano già stati acquisiti. Anche per questo, conclude "Politico", Meloni potrebbe essere tentata da elezioni anticipate per cogliere un'opposizione ancora impreparata.
Bignami (FdI): "Le dimissioni di Santanché un passo indietro responsabile"
A nome del Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati "ringrazio la senatrice Daniela Santanchè per l'importante lavoro che in questi anni ha portato avanti alla guida del ministero del turismo, e per i significativi successi raggiunti dall'Italia nel settore. Un passo indietro responsabile che mette a tacere le strumentali e pretestuose polemiche delle opposizioni". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami
Calenda: "Bene che Santanché si sia dimessa, pure Urso dovrebbe"
"Sono convinto che la Santanchè si sarebbe dovuta dimettere molto tempo fa. E con lei Urso che è una sciagura nazionale. Detto questo, fare opposizione gridando alle dimissioni e basta è un gioco che non ci appassiona. Per questo abbiamo avanzato più e più volte proposte concrete al governo. Perché non è rimasto molto tempo, il Paese rischia la recessione con le bollette delle famiglie alle stelle e la produzione industriale in picchiata. Eppure nulla accade. E forse anche tutto questo ha pesato sul risultato referendario. No?", lo ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda.
Cosa succede ora che la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa
Ora che la ministra si è dimessa scattano le ipotesi su chi potrebbe essere il successore. Si parla di Luca Zaia, ex governatore del Veneto, del capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, dell'ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, del deputato meloniano Gianluca Caramanna, specializzato nel turismo, o ancora di Elena Nembrini, direttore generale Enit e Sandro Pappalardo, presidente di Ita. La premier potrebbe anche valutare di assumere l'interim e poi rimandare i ragionamenti sul nuovo ministro a un secondo momento. Oggi è previsto un primo vertice di maggioranza.
Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè
Dopo il passo indietro di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, ieri sera verso le 18 sono arrivate le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Quest'ultima ha ufficializzato la sua uscita dalla squadra di governo con una lettera rivolta alla premier e dai forti torni polemici: "Cara Giorgia obbedisco".