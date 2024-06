Elezioni comunali 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza definitiva al 62,7%, chi vince a Bari e Firenze

In diretta le elezioni comunali 2024 con lo spoglio in diretta per i risultati: il dato dell’affluenza definitivo alle urne è stato del 62,7%. Nei giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno aperte le urne in circa 3700 comuni in tutta Italia, tra cui i capoluoghi di regione: Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari e Cagliari. L'affluenza a Firenze è stata del 64,4%, a Perugia del 65,8%, a Campobasso del 65,2%, a Potenza del 69,1%, a Bari del 58,2% mentre a Cagliari il dato non è ancora noto. Sono già noti gli exit poll di queste città: a Firenze e a Bari guidano i candidati del centrosinistra, ma i risultati definitivi si conosceranno solo nel tardo pomeriggio. Si sono tenute anche molte comunali in Campania, nel Lazio e in Lombardia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0

08:45 Affluenza al 65,8% a Perugia A Perugia, altro capoluogo di Regione in cui i cittadini sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale, l'affluenza è arrivata al 65,8%. Anche il capoluogo umbro non fa eccezione e vede un calo della partecipazione rispetto a cinque anni fa. Nel 2019, infatti, prese parte al voto il 69,6% degli aventi diritto. La media regionale è stata più alta rispetto a quella del capoluogo: affluenza registrata del 67,6%. A cura di Luca Pons 08:30 L'affluenza a Potenza A Potenza l'affluenza è arrivata al 69,1%, un dato decisamente più alto della media nazionale. Rispetto a cinque anni fa si sono persi solo un paio di punti: allora partecipò il 71,7% degli elettori. Il capoluogo lucano ha visto un'affluenza anche ben più alta rispetto alla media regionale, che (per le comunali) è stata del 61%. A cura di Luca Pons 08:20 In quanti hanno votato a Bari Nel capoluogo pugliese, Bari, le elezioni comunali sono state al centro di dure polemiche politiche – anche nazionali – nei mesi che hanno preceduto al voto. Questo non sembra aver risvegliato l'attenzione degli elettori, anzi: l'affluenza è stata più bassa rispetto alla media nazionale. Solo il 58,2% degli elettori è andato alle urne, contro un risultato nel 2019 che era stato del 64,7%. A cura di Luca Pons 08:00 Il dato dell'affluenza alle urne a Campobasso Campobasso fa registrare un'affluenza del 65,3%, in calo rispetto al 2019 (68,3%). Il capoluogo molisano è stato comunque tra i Comuni con l'affluenza più alta nella Regione. A cura di Luca Pons 07:40 L'affluenza a Firenze Nel capoluogo toscano, l'affluenza è stata sopra la media nazionale. Infatti, a Firenze ha partecipato al voto il 64,4% degli aventi diritto. Nel 2019, invece, il dato era arrivato al 68,1%. A cura di Luca Pons 07:20 Il dato definitivo dell'affluenza alle urne alle comunali Nel corso della giornata di ieri, domenica 9 giugno, l'affluenza registrata alle comunali è stata prima del 34,4% (alle ore 12), poi del 53,6% (alle ore 19) e infine il dato definitivo: una partecipazione del 62,7%. Un dato che può sembrare positivo se paragonato con quello delle elezioni europee, a cui ha partecipato meno della metà degli elettori. Tuttavia, alle stesse comunali di cinque anni fa l'affluenza fu ben più alta, pari al 67,8%. A cura di Luca Pons 07:10 Il dato dell'affluenza di sabato 8 giugno Alle elezioni comunali, come è tradizione, l'affluenza è stata decisamente più alta rispetto a quelle europee, anche se in calo rispetto al 2019. Alle ore 23 del primo giorno di elezioni, sabato 8 giugno, la partecipazione era al 20,6%. Un confronto con cinque anni fa è impossibile, in questo caso, perché allora si votò in un giorno solo. A cura di Luca Pons 06:59 I risultati delle elezioni comunali 2024, le ultime notizie in diretta L'affluenza alle Comunali è arrivata al 62,7%, in calo rispetto a cinque anni fa. Lo spoglio partirà alle ore 14 di oggi, terminato definitivamente quello per le europee. Si votava in 3700 Comuni, tra cui sei capoluoghi di regione: Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari e Cagliari. Qui si potranno seguire tutti gli aggiornamenti in diretta. A cura di Luca Pons