video suggerito

Elezioni Potenza 2024, exit poll e proiezioni in diretta: avanti Francesco Fanelli Si sono chiusi alle 23 i seggi per le elezioni amministrative a Potenza. Secondo i primi exit poll, diffusi dal consorzio Opinio Italia, nel capoluogo è avanti Francesco Fanelli (Centrodestra). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Fanelli, candidato sindaco del centrodestra a Potenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Potenza si sono chiuse alle 23 le operazioni di voto per questa tornata di amministrative. In occasione dell'election day dell'8 e 9 giugno i cittadini sono chiamati a votare per elezioni europee, ma anche per rinnovare il governo regionale in Piemonte e per scegliere i nuovi sindaci di oltre 3.700 comuni italiani. Seggi chiusi alle 23 di questa sera, dopo i due giorni di voto. Per i seggi di Bruxelles lo spoglio inizia subito. Per il voto in Piemonte e per le amministrative parte invece alle 14 di domani, lunedì 10 giugno. Si è votato ieri, sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle 23 e oggi, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23.

L'eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco di Potenza, che interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno: in quel caso i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.

Questa sera però il consorzio Opinio Italia ha pubblicato per la Rai gli exit poll relativi alle principali città italiane al voto, tra cui ci sono anche sei capoluoghi di Regione e 29 di Provincia: le principali sfide da seguire, tra gli oltre 3.700 Comuni italiani al voto, sono Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Una precisazione: gli exit poll non sono percentuali basate su dati reali, ma gli intervistati, dopo aver votato, ricevono una copia identica della scheda elettorale, e replicano segretamente il voto, per poi inserirlo nell'urna dell'intervistatore. Per avere le prime proiezioni, basate su dati reali, bisogna attendere le 14 di domani.

Nel Comune si sfidano per la poltrona di sindaco 5 i candidati, con 17 le liste in totale. Il candidato del centrosinistra è Vincenzo Telesca (Basilicata casa comune; Insieme per Potenza; La Potenza dei Cittadini; Potenza Prima; Uniamoci per Potenza); quello del centrodestra è Francesco Fanelli, dato per favorito nei sondaggi (Amiamo Potenza; Forza Italia-Ppe; Fratelli d'Italia; Lega Salvini Premier; Noi moderati; Orgoglio lucano; Potenza Civica); il M5s si presenta con Pierluigi Smaldone (Città Nuova; Movimento 5 Stelle; Potenza Ritorna); in corsa anche due candidati civici, Francesco Carmine Giuzio (La Basilicata Possibile) e Maria Grazia Marino (Forza del Popolo).

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Potenza 2024

Secondo i primi exit poll, diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni ammistrative di Potenza è in vantaggio Francesco Fanelli (Centrodestra), al 47,5-51,5%, mentre Vincenzo Telesca (Pd) è al 21-25%. Segue Pierluigi Smaldone con il 14-18%. e Francesco Giuzio (8-12%).

Elezioni Potenza 2024, affluenza alle 23 al 60%: quando arrivano i risultati

Come anticipato, lo scrutinio per le amministrative avverrà una volta terminato lo spoglio delle elezioni europee, e cioè domani, lunedì 10 giugno alle ore 14. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e il 24 giugno 2024. L'affluenza definitiva per le comunali a Potenza, alle ore 23, è stata del 69%.