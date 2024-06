video suggerito

Elezioni Firenze 2024, exit poll e proiezioni in diretta: Funaro del Pd al 43% avanti su Eike Schimdt (cdx) Le elezioni di Firenze 2024 si sono svolte tra ieri, sabato 8 giugno, e oggi, domenica 9 giugno 2024. Alle 23 di oggi si sono chiusi i seggi e sono già disponibili i primi exit poll. Si votava per eleggere il nuovo sindaco di Firenze e per rinnovare il consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. Vediamo chi è in vantaggio secondo i primi exit poll nella corsa a sindaco di Firenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ieri e oggi si è votato per eleggere il sindaco di Firenze. Si poteva votare fino alle 23 di stasera e, appena dopo la chiusura dei seggi, sono stati diffusi gli exit poll, forniti dal consorzio Opinio Italia. Oltre che per il sindaco, si vota per rinnovare il Consiglio comunale: l'eventuale ballottaggio si terrà domenica 23 giugno 2024 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7 alle 15. Gli exit poll rilevano le dichiarazioni di voto fatte degli elettori fuori dal seggio. Non sono le proiezioni di voto, che saranno disponibili solo dopo che sarà iniziato lo spoglio, cioè nel primo pomeriggio di domani. In base agli exit poll, Sara Funaro (centrosinistra) sarebbe in vantaggio con il 43% dei voti. Al secondo posto, ci sarebbe invece Eike Schmidt (centrodestra), a cui viene attribuito il 32% dei voti.

A Firenze il centrosinistra non ha mai perso le Comunali da quando è prevista l'elezione diretta. La candidata del Pd è Sara Funaro, sostenuta anche da Avs, Azione e +Europa. Per strappare la città al centrosinistra, la scelta della destra è ricaduta su Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, appoggiato da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Il M5S ha candidato Lorenzo Masi, ma in area centrosinistra corrono anche la renziana Stefania Saccardi, vicegovernatrice della Toscana, l'ex dem Cecilia Del Re di Firenze Democratica e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune. Partecipano anche Francesca Marrazza (Ribella Firenze), Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce), Francesco Zini (Firenze Cambia) e Andrea Asciuti (Firenze Vera).

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Firenze 2024

I primi exit poll danno un vantaggio a Sara Funaro, che avrebbe ottenuto il 43% dei voti. Insegue Eike Schmidt, con il 32%. Più staccata, al terzo posto, ci sarebbe Stefania Saccardi, a cui viene assegnato il 10% dei voti. Si tratta comunque di stime iniziali, che potrebbero essere modificate appena inizierà lo spoglio dei voti – domani alle 14 – e verranno diffuse le prime "proiezioni". Al momento, in ogni caso, si profila un ballottaggio tra Funaro e Schmidt, che si terrebbe domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno. L'ultimo sondaggio disponibile, realizzato da Bidimedia, dava Sara Funaro avanti col 41,5% e Eike Schmidt staccato di 11 punti, al 30,5%. In caso di ballottaggio, chi ha risposto al sondaggio avrebbe premiato nuovamente Funaro, stimata al 59% contro il 41% di Schmidt.

Elezioni Firenze 2024, affluenza definitiva: quando arrivano i risultati

Il dato parziale sull'affluenza pubblicato alle 23 è del 65%. Gli exit poll sono già arrivati, ma per le prime proiezioni sui risultati definitivi bisognerà aspettare domani. Infatti, lo scrutinio dei voti si dedicherà per prima cosa alle schede delle elezioni europee. Solo dopo si passerà ai voti delle comunali. Lo spoglio inizierà intorno alle 14 di lunedì 10 giugno. Circa un'ora dopo, alle 15, dovrebbero arrivare le prime proiezioni di voto.