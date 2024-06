video suggerito

Chi è Elena Carnevali, la nuova sindaca di Bergamo che ha vinto al primo turno contro Andrea Pezzotta La candidata dem Elena Carnevali, 59 anni, è stata eletta sindaca di Bergamo al primo turno con il 55 per cento delle preferenze: succede a Giorgio Gori, primo cittadino uscente. Già assessora alle Politiche sociali e deputata, vanta un lungo impegno nel volontariato cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Elena Carnevali, eletta sindaca di Bergamo, con il primo cittadino uscente Giorgio Gori (Partito Democratico)

Si è presa Bergamo senza fatica Elena Carnevali, 60 anni da compiere a fine agosto, candidata sindaco del centrosinistra oggi al posto del suo predecessore dem Giorgio Gori (eletto in Europa con oltre 210mila voti). L'ex deputata del Partito Democratico alle ultime elezioni comunali di giugno 2024 ha vinto infatti al primo turno contro l'esponente del centrodestra Andrea Pezzotta, avvocato: ben il 55 per cento delle preferenze degli elettori contro il 42 per cento raccolto dallo sfidante.

La carriera politica da Bergamo al Parlamento

Già assessore alle Politiche sociali tra il 2004 e il 2009, nella giunta di Roberto Bruni, viene eletta deputata nel 2012 dopo aver trionfato alle Parlamentarie del Partito Democratico, indette per scegliere i nomi delle imminenti elezioni politiche: con oltre 6mila preferenze è stata la più votata a Bergamo, superando addirittura il futuro sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Sostenitrice del candidato Stefano Bonaccini alle ultime primarie che hanno visto la vittoria di Elly Schlein, viene proposta dal Partito Democratico come sindaco di Bergamo trovando il sostegno compatto di +Europa, Psi, Europa Verde, Sinistra Italiana e le liste civiche Oltre, Patto per Bergamo, Ambiente Partecipazione Futuro e Giorgio Gori Sindaco.

Vita privata

Elena Carnevali ha conseguito il diploma di fisioterapista nel 1986 e la laurea in fisioterapia all'Università degli Studi di Verona nel 2010. Dopo aver lavorato per anni tra le case di riposo e gli ospedali di Calusco D'Adda e Bergamo, si è ormai data completamente alla politica. Impegnata da sempre nel sociale, è stata per anni volontaria per l’Associazione Disabili Bergamaschi, di cui poi è diventata presidente. Mamma di Chiara e Luca, è sposata con Guido.

