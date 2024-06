video suggerito

Elezioni comunali a Bergamo 2024, gli exit poll danno Elena Carnevali in vantaggio: domani i risultati Secondo gli exit poll sui risultati delle elezioni comunali 2024 a Bergamo, Elena Carnovali dovrebbe essere la nuova sindaca della città.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Lo spoglio per le elezioni amministrative di questa tornata elettorale si svolgerà nella giornata di domani, lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 14. Tuttavia per le elezioni comunali a Bergamo è possibile farsi un’idea dei risultati grazie agli exit poll realizzati da Opinio per la Rai.

Secondo i dati raccolti dalla società di sondaggi, che ha interrogato – ovviamente in anonimo – alcuni elettori in diversi seggi della città all’uscita dalle urne, dovrebbe aver vinto le elezioni comunali a Bergamo la candidata Elena Carnevali, conquistando fra il 53 e il 57 per cento delle voti.

Carnevali, supportata da Partito democratico, +Europa-Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra e dalle civiche Bergamo Insieme Concordia Civium, Elena Carnevali Sindaca, Futura-Gori per Carnevali, avrebbe quindi superato per numero di voti Andrea Pezzotta, appoggiato invece da Forza Italia-Noi moderati, Fratelli d'Italia, Lega e dalle liste civiche Bergamo Ideale e Pezzotta Sindaco. Quest’ultimo si sarebbe fermato fra il 39 e il 43 per cento dei voti.

Elena Carnevali ha vinto anche su Vittorio Apicella, candidato soltanto dal Movimento 5 Stelle, e che anche secondo i sondaggi precedenti alle votazioni era dato per sfavorito. E infatti avrebbe ottenuto fra il 3 e il 5 per cento dei voti.

Carnavali andrebbe quindi a sostituire il sindaco uscente Giorgio Gori, candidato al Parlamento europeo con il Partito democratico. Ma sarebbe una sostituzione in continuità, visto che i due appartengono alla stessa area politica e che Carnevali è stata anche assessore alle politiche sociali nella giunta di Gori.

Tuttavia è ben ricordare che i risultati ufficiali si avranno soltanto dal pomeriggio di domani, quando inizierà lo spoglio ufficiale dei voti delle amministrative, visto che questa sera gli scrutatori e i presidenti di seggi sono concentrati sulle elezioni europee.

Inoltre bisogna considerare che l’affluenza alle urne nella città di Bergamo è stata molto bassa anche per le elezioni comunali.