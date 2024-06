video suggerito

Elezioni Bergamo 2024, affluenza al 35,53 per cento alle 12 di domenica 9 giugno Alle 12 di oggi domenica 9 giugno a Bergamo ha votato il 35,53 per cento dei cittadini avente diritto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

A Bergamo fino alle 23 di oggi domenica 9 giugno si potrà votare sia per elezioni comunali sia per quelle europee. Stando all'ultimo dato registrato, alle 12 hanno votato in città il 35,53 per cento dei cittadini avente diritto. Fino alle 23 di ieri sabato 8 giugno aveva votato il 21,25 per cento dei cittadini. Nella scorsa tornata elettorale per eleggere il primo cittadino alle ore 12 di domenica 26 maggio 2019 aveva votato il 25,59 per cento dei bergamaschi. Allora era stato Giorgio Gori a vincere sui rivali politici, oggi invece è candidato per il Partito Democratico per la corsa al Parlamento europeo.

Oggi è possibile votare fino alle 23. Al momento per tutta la provincia di Bergamo ha votato il 31,67 dei cittadini aventi diritto: non tutti i comuni sono chiamati ad eleggere il sindaco oltre ai rappresentanti europei.

A Bergamo città a contendersi la fascia quest'anno di primo cittadino sono:

Elena Carnevali supportata da Bergamo Europea +Europa-Italia Viva, Bergamo Insieme Concordia Civium, Elena Carnevali Sindaca, Futura-Alleanza Verdi Sinistra, Gori per Carnevali, Partito democratico,

supportata da Bergamo Europea +Europa-Italia Viva, Bergamo Insieme Concordia Civium, Elena Carnevali Sindaca, Futura-Alleanza Verdi Sinistra, Gori per Carnevali, Partito democratico, Andrea Pezzotta per Bergamo Ideale, Forza Italia – Noi moderati – Ppe-, Fratelli d'Italia, -Lega e Pezzotta Sindaco

per Bergamo Ideale, Forza Italia – Noi moderati – Ppe-, Fratelli d'Italia, -Lega e Pezzotta Sindaco Vittorio Apicella per il Movimento 5 Stelle.