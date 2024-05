Elezioni Bergamo 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle comunali

video suggerito

Non solo elezioni europee. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 a Bergamo si vota anche per eleggere il nuovo sindaco dopo i due mandati consecutivi del primo cittadino uscente Giorgio Gori, ora in lizza per un seggio al parlamento di Strasburgo. A prendere il suo posto sarà un candidato tra Elena Carnevali (Partito Democratico), Andrea Pezzotta (sostenuto da Fratelli d'Italia-Forza Italia-Lega) e Vittorio Apicella (Movimento 5 Stelle).

Dal momento che Bergamo è un Comune con più di 15mila abitanti (e per la precisione oltre 120mila residenti), se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci più votati. L’eventuale secondo turno si terrà nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23, e di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle 15.

Quando si vota per le elezioni a Bergamo 2024: date e orari

Le votazioni per le elezioni comunali a Bergamo si svolgeranno sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. Gli orari di apertura dei seggi saranno dalle ore 7 del mattino fino alle 23. Nel caso in cui sia necessario un secondo turno di votazioni, il ballottaggio si terrà la domenica 23 giugno e il lunedì 24 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Bergamo 2024

Elena Carnevali

La candidata del Partito Democratico dopo Giorgio Gori, sostenuta anche da Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi, è Elena Carnevali, 59 anni. Già assessore alle Politiche sociali della giunta formata dal primo cittadino Roberto Bruni dal 2004 al 2009, dal 2013 al 2022 Elena Carnevali è stata eletta in Parlamento come deputata del Pd.

Andrea Pezzotta

Il candidato presentato dal centrodestra (e quindi sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) è invece l'avvocato Andrea Pezzotta, 67 anni. Legale dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne assassinata nel 2011 a Brembate di Sopra, è stato assessore all'Urbanistica del Comune di Bergamo dal 2009 al 2014.

Vittorio Apicella

Per il Movimento 5 Stelle corre invece Vittorio Apicella: 60 anni. Professore di Psicologia all'istituto Mariagrazia Mamoli, è stato consigliere comunale dal 1988 al 1995 al Comune di Campagna (Salerno), dove è stato anche assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

In Italia il sistema elettorale per le elezioni amministrative prevede ogni cinque anni la scelta diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Per eleggere il primo cittadino si vota con sistema maggioritario: se un candidato ottiene più del 50 per cento dei voti al primo turno viene immediatamente eletto; se nessun candidato supera questa soglia si va invece al ballottaggio tra i due candidati più votati: vince chi ottiene più voti al secondo turno.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale, al contrario, si vota con sistema proporzionale: i seggi previsti sono infatti distribuiti tra le liste in proporzione ai voti ricevuti.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi su candidati e partiti

Gli ultimi sondaggi sulle elezioni comunali di Bergamo del 2024 mostrano una competizione molto serrata tra i candidati. Secondo un sondaggio condotto dal centrodestra, Andrea Pezzotta sarebbe leggermente in vantaggio con il 49,1 per cento delle intenzioni di voto, mentre Elena Carnevali seguirebbe da vicino il rivale con il 47,8 per cento. Il candidato del Movimento 5 Stelle, Vittorio Apicella, si attesterebbe solo al 3,1 per cento. Al contrario naturalmente l'esito del sondaggio commissionato dai dem cittadini, che vede Carnevali davanti a Pezzotta (che però sarebbe più conosciuto dai votanti bergamaschi) con ben 4 punti di distacco.