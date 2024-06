Elezioni Bergamo 2024, affluenza al 21,25 per cento alle 23 dell’8 giugno

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

È appena stato diffuso il primo dato dell'affluenza alle elezioni comunali 2024. Oggi, sabato 8 giugno, si è svolta la prima giornata di elezioni comunali a Bergamo. Alle ore 23 ha votato il 21,25 per cento degli aventi diritto.

Quest'anno si voterà in due giorni. Ci sarà infatti anche la giornata di domani, domenica 9 giugno, per esprimere la propria preferenza. Nel 2019 invece si votava in una sola giornata. Il dato di questa sera può essere paragonato con il dato ottenuto alle ore 12 di domenica 26 maggio 2019 quando l'affluenza è stata del 25,59 per cento.

All'epoca a vincere era stato Giorgio Gori, sostenuto dal centrosinistra e al suo secondo mandato e oggi tra i candidati alle elezioni europee 2024.

I candidati alla carica di primo cittadino sono Elena Carnevali supportata da Bergamo Europea +Europa-Italia Viva, Bergamo Insieme Concordia Civium, Elena Carnevali Sindaca, Futura-Alleanza Verdi Sinistra, Gori per Carnevali, Partito democratico, Andrea Pezzotta Bergamo Ideale, Forza Italia – Noi moderati – Ppe-, Fratelli d'Italia, -Lega e Pezzotta Sindaco e Vittorio Apicella per il Movimento 5 Stelle.

A Bergamo città, per le Amministrative, gli aventi diritto sono 95.933 abitanti. In tutta la provincia, gli aventi diritto, per le Europee sono 880.727. Dopo Bergamo, gli altri comuni più grandi in cui si vota nella provincia sono Albino, Romano di Lombardia, Dalmine, Seriate. In totale, i Comuni al voto sono 164. Tra le curiosità di oggi, c'è la più anziana elettrice bergamasca che ha 107 anni e ha votato nella casa di riposo dove adesso vive. Il candidato più giovane invece è di Ambivere: si chiama Lorenzo Rota e ha vent'anni.