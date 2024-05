video suggerito

Elezioni comunali in Lombardia 2024: quando, dove e come si vota l'8 e 9 giugno In occasione dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno 2024 la Lombardia andrà al voto anche per eleggere i sindaci di comuni e capoluoghi come Bergamo, Cremona e Pavia. Andranno al voto 959 comuni su 1.502, il 64 per cento.

Non solo europee. In occasione dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno 2024, la Lombardia andrà al voto anche per eleggere i sindaci di comuni e capoluoghi come Bergamo, Cremona e Pavia.

Nella regione andranno infatti al voto a giugno ben 959 comuni su 1.502, il 64 per cento del totale. Di questi 37 città sono sopra i 15mila abitanti (il 4 per cento dei comuni che andranno al voto), quindi con sistema elettorale maggioritario a doppio turno, mentre i restanti 922 presentano una popolazione inferiore alla soglia dei 15mila abitanti che consentirà l’elezione del sindaco a turno unico.

Quando si vota per le elezioni comunali in Lombardia 2024: date e orari

Le elezioni comunali in Lombardia per l'anno 2024 si terranno sabato 8 (dalle ore 14 alle 22) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23). Inoltre, il turno di ballottaggio è previsto per sabato 23 e domenica 24 giugno, nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Ecco i principali comuni al voto per il 2024.

Dove si vota in provincia di Bergamo

Bergamo

Albino

Dalmine

Romano di Lombardia

Seriate

L'elenco dei comuni al voto in provincia di Brescia

Bedizzole

Calcinato

Calvagese della Riviera

Carpenedolo

Castegnato

Castenedolo

Concesio

Erbusco

Gardone Riviera

Gardone Val Trompia

Orzinuovi

Ghedi

Lumezzane

Montichiari

Salò

Pisogne

Verolanuova

I comuni al voto in provincia di Como

Cantù

Mariano Comense

Fino Mornasco

Carimate

Lomazzo

Dove si vota in provincia di Cremona

Cremona

Casalmaggiore

Pandino

Castelleone

Soresina

L'elenco dei comuni al voto in provincia di Lecco

Casatenovo

Cassaio Brianza

Lomagna

Oggiono

Valmadrera

Malgrate

I comuni al voto in provincia di Lodi

Casalpusterlengo

Lodi Vecchio

Mulazzano

Tavazzano con Villavesco

Zelo Buon Persico

Dove si vota in provincia di Mantova

Porto Mantovano

Suzzara

Asola

Borgo Virgilio

Canneto sull'Oglio

Gonzaga

Marmirolo

Medole

Ostiglia

Pegognaga

Roverbella

Sabbioneta

San Giorgio Bigarello

Sermide e Felonica

Volta Mantovana

L'elenco dei comuni al voto in provincia di Milano

Cesano Boscone

Cormano

Cornaredo

Cusano Milanino

Lainate

Novate Milanese

Paderno Dugnano

Peschiera Borromeo

Rozzano

Trezzano sul Naviglio

I comuni al voto in provincia di Monza e Brianza

Agrate Brianza

Besana in Brianza

Bovisio Masciago

Concorezzo

Giussano

Muggiò

Dove si vota in provincia di Pavia

Pavia

Certosa di Pavia

Cassolnovo

Stradella

San Martino Siccomario

Casorate Primo

L'elenco dei comuni al voto in provincia di Sondrio

Berbenno di Valtellina

Montagna in Valtellina

Grosio

Morbegno

I comuni al voto in provincia di Varese

Samarate

Malnate

Gradate

Cardano al Campo

Arcisate

Come si vota per le elezioni comunali: la legge elettorale

Per votare nelle elezioni comunali in Lombardia, la legge elettorale prevede che ogni elettore possa esprimere il proprio voto per il candidato sindaco e per la lista collegata di consiglieri comunali. È possibile votare solo per una lista di consiglieri senza esprimere preferenza per il sindaco. Se nei comuni con più di 15mila abitanti nessun candidato sindaco raggiunge il 50 per cento dei voti si va al ballottaggio.