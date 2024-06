Elezioni Bergamo 2024, i risultati dello spoglio in diretta: centrosinistra verso la vittoria al primo turno

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Iniziano alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno, le operazioni di spoglio per le elezioni comunali 2024 di Bergamo. La città è andata al voto anche per scegliere i rappresentati al Parlamento europeo, così come il resto del Paese, e mentre in Piemonte si stavano votando per le regionali. Le previsioni danno in vantaggio la candidata per il centrosinistra, Elena Carnevali su Andrea Pezzotta per il centrodestra. Più staccato Vittorio Apicella per il M5S.

Elezioni comunali Bergamo 2024, affluenza al 60,05%: lo spoglio per i risultati

L'ultimo dato registrato, alle ore 23 di domenica 9 giugno, ha attestato l'affluenza alle urne a Bergamo pari al 60,05 per cento degli aventi diritto al voto. Un dato in forte calo rispetto all'ultima tornata elettorale, quando l'affluenza definitiva alle urne era stata del 67,88 per cento.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Bergamo 2024

Stando agli exit poll, Elena Carnevali sarebbe al momento la favorita per la vittoria finale anche al primo turno. La candidata per il centrosinistra, infatti, si attesterebbe tra il 53 e il 57 per cento delle preferenze. Carnevali è sostenuta da Lista Civica Elena Carnevali Sindaca, Pd, Lista Civica Gori per Carnevali, Bergamo Europea Bergamo Insieme, Futuro – AVS – Oltre.

Se questo dato dovesse essere confermato al momento dello spoglio delle schede, non si andrebbe al ballottaggio. Al momento, l'avversario che potrebbe tenere testa a Carnevali è Andrea Pezzotta, candidato per il centro destra. Sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Bergamo Ideale potrebbe raccogliere tra il 39 e il 43 per cento dei voti.

Più lontano Vittorio Apicella: candidato con il Movimento Cinque Stelle, è dato tra il 3 e il 5 per cento.