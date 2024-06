video suggerito

Elezioni Perugia 2024, exit poll e proiezioni in diretta: avanti Ferdinandi (centrosinistra) Con i seggi chiusi, sono stati divulgati i primi exit poll per le elezioni comunali: ecco chi è in testa a Perugia, mentre si aspetta lo spoglio dei voti a partire da domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

Sono stati chiusi i seggi per le elezioni comunali di Perugia del 2024: a brevissimo si saprà chi è in testa negli exit poll, effettuati e diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai. Perugine e perugini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco (o sindaca, dal momento che le candidate di centrodestra e centrosinistra sono donne) e per eleggere i propri rappresentanti in Consiglio comunale. Se nessuno dei candidati dovesse arrivare alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si andrà al ballottaggio: il secondo turno è previsto in tutti i comuni da più di 15mila abitanti domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Stando agli exit poll, al momento sarebbe in vantaggio Vittoria Ferdinandi con il 49-53% dei voti. Secondo posto per Margherita Scoccia con il 44-48%.

Nelle elezioni del capoluogo umbro si sfidavano Margherita Scoccia, candidata sostenuta dal centrodestra e già assessora della giunta del sindaco uscente Andrea Romizi, e Vittoria Ferdinandi, candidata civica sostenuta da un campo "larghissimo", da Azione ad Alleanza Verdi-Sinistra passando per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Oltre a loro i candidati erano tre: Davide Baiocco (ex capitano del Perugia calcio), Leonardo Caponi (ex senatore e candidato con la lista "Pci – Contro guerra e neoliberismo") e Massimo Monni (ex consigliere regionale e candidato della sua lista "Perugia Merita").

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Perugia 2024

Nei primi exit poll pubblicati è in vantaggio la candidata del centrosinistra Ferdinandi, che secondo le rilevazioni avrebbe ottenuto il 49-53%. Più indietro c'è Scoccia, con il 44-48%. Si tratta di stime ancora molto provvisorie e indicative: lo spoglio dei voti inizierà alle 14 e da allora saranno disponibili le prime proiezioni. Gli ultimi sondaggi pubblicati fino a due settimane prima del voto davano risultati diversi: nel sondaggio a cura di Bidimedia in vantaggio era Scoccia con il 47,9% con Ferdinandi ferma al 45,3%; nelle rilevazioni di Winpoll il primo posto andava alla candidata del centrosinistra con il 46,7%, con la diretta avversaria al 44,6%.

Elezioni Perugia 2024, affluenza definitiva : quando arrivano i risultati

Al momento i dati sull'affluenza non sono ancora definitivi. Come detto, dopo gli exit poll bisognerà aspettare le 14 di domani per l'inizio dello spoglio, che porterà alle proiezioni iniziali nel primo pomeriggio: scrutatori e presidenti di seggio, in tutta Italia, dovranno dare la priorità ai voti per le elezioni europee e solo dopo si passerà ai voti delle comunali.