Elezioni Cagliari 2024, exit poll e proiezioni in diretta: Zedda (csx) in vantaggio al primo turno Si sono appena concluse le elezioni comunali di Cagliari 2024. Gli elettori del capoluogo sardo si sono recati alle urne per eleggere non solo i rappresentati al Parlamento Ue, ma anche il loro sindaco. Al momento, gli exit poll danno in vantaggio Massimo Zedda con il 59-63% sulla candidata del centrodestra Alessandra Zedda (31-35%)

Sono passate le 23 e sono appena finite le elezioni comunali di Cagliari 2024. Le urne si sono appena chiuse e dai primi exitpoll Massimo Zedda risulterebbe in vantaggio al primo turno con il 59-63%. Nel capoluogo sardo si sfidano cinque candidati: Alessandra Zedda con il centrodestra, Massimo Zedda con il centrosinistra, il civico Giuseppe Farris, Emanuela Corda per Alternativa e infine Claudia Ortu con la lista Cagliari Popolare.

Secondo gli exitpoll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai dietro il candidato del campolargo, ci sarebbe la forzista Alessandra Zedda tra il 31 e il 35%. Seguono Giuseppe Farris tra il 2,5 e il 4,5%, Claudia Ortu tra lo 0,5 e il 2,5%. Oltre alle elezioni amministrative, i cagliaritani sono andati al voto anche per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo. Ricordiamo che le stime, finora, sono puramente indicative e solo quando inizierà lo spoglio vero e proprio si potrà capire meglio chi succederà all'uscente Paolo Truzzu. In caso di ballottaggio, il secondo turno sarà domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15.

Stando agli exitpoll di Opinio Italia Rai in testa ci sarebbe Massimo Zedda con il 59-63% seguito da Alessandra Zedda con il 31-35%. Gli altri tre candidati, Giuseppe Farris, Claudia Ortu e Emanuela Corda resterebbero indietro. Queste stime, basate sulle dichiarazioni rilasciate dagli elettori fuori dai seggi, potrebbero comunque cambiare una volta che comincerà lo scrutinio vero e proprio. Da quel momento in poi si capirà su quale candidato è ricaduta la scelta degli elettori sardi. Ad ogni modo, la priorità sarà sullo spoglio delle schede per le elezioni europee che si sono svolte contemporaneamente alle comunali cagliaritane.

Secondo il sondaggio realizzato prima del voto da Bidimedia, ad essere favorito, con percentuali tra il 54% e il 53%, era il candidato del centrosinistra Massimo Zedda. I due diversi scenari ipotizzati però, escludevano alcuni dei candidati. La rilevazione infatti è stata realizzata a marzo, quando ancora non tutte le candidature risultavano ufficializzate.

Elezioni Cagliari 2024, affluenza definitiva al 59%: quando arrivano i risultati

I dati definitivi sull'affluenza mostrano per le elezioni comunali di Cagliari 2024 una partecipazione del 59% alle 23. Ad ogni modo per i risultati del voto nel capoluogo sardo bisognerà attendere domani, lunedì 10 giugno, quando inizierà lo spoglio e cominceranno ad arrivare le prime proiezioni. Si può presumere che i risultati saranno disponibili a partire dal tardo pomeriggio.