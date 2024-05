video suggerito

Elezioni Cagliari 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi alle comunali Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le elezioni comunali di Cagliari 2024. I cittadini cagliaritani potranno votare sia per le elezioni europee che per scegliere, tra i 5 candidati sindaco, il futuro primo cittadino. Seggi aperti dalle 15 alle 23 (sabato) e dalle 7 alle 23 (domenica). Vediamo come si vota, chi sono i candidati e cosa dicono gli ultimi sondaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oltre alle europee, l'8 e 9 giugno i cittadini di Cagliari saranno chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Per i circa 130mila elettori cagliaritani i seggi saranno aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle alle 23. Nel capoluogo sardo saranno cinque i candidati a sfidarsi per succedere all'uscente Paolo Truzzu: Alessandra Zedda per il centrodestra, Massimo Zedda per il centrosinistra, Giuseppe Farris con una lista civica, Emanuela Corda per Alternativa e infine Claudia Ortu con Cagliari Popolare. È la prima volta che in una competizione elettorale per la carica di primo cittadino i candidati sono più donne che uomini.

Come previsto dalla legge elettorale, i cittadini potranno esprimere fino a un massimo di due preferenze, purché attribuite a candidati di genere diverso, e sarà possibile effettuare il voto disgiunto. Secondo il sondaggio realizzato da Bidimedia a fine marzo, è Massimo Zedda a raccogliere maggior consenso anche se dalla rilevazione risultano esclusi tre candidati (in quanto al tempo le liste non erano state ancora depositate).

Quando si vota per le elezioni a Cagliari 2024: date e orari

Per le elezioni comunali 2024 a Cagliari si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno. Negli stessi giorni i cagliaritani saranno chiamati alle urne anche per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo. Le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 del sabato e dalle 7 alle 23 della domenica. Una volta chiusi i seggi, inizierà subito lo spoglio delle schede.

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Cagliari 2024

I candidati per le elezioni amministrative 2024 di Cagliari sono cinque. Alessandra Zedda, ex assessora regionale è la candidata del centrodestra sostenuta dalle seguenti liste: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Riformatori, Sardegna al centro 20Venti, Partito sardo d'azione, Movimento civico Alleanza Sardegna. Massimo Zedda, già sindaco di Cagliari dal 2011 al 2019, invece è il candidato del campo largo. Ad appoggiarlo ci sono: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea, A Innantis, Progressisti, Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei. Giuseppe Farris invece, assessore e ex consigliere comunale è sostenuto da un'unica lista civica (Movimento CiviCA 2024). Emanuela Corda, ex deputata del Movimento 5 stelle, è appoggiata da Alternativa, di cui è presidente dal 2023, mentre Claudia Ortu, ricercatrice presso l'Università di Cagliari, è la candidata di Cagliari popolare.

Come si vota alle amministrative: la legge elettorale

Secondo la legge elettorale alle elezioni comunali è possibile esprimere due preferenze tra i candidati della lista prescelta. Queste però dovranno essere riferite a due persone di sesso diverso al fine di garantire l'alternanza di genere. Sarà consentito anche il voto disgiunto, ovvero la possibilità di dare il proprio voto a un candidato sindaco e a una lista diversa da quelle che lo sostengono.

Poiché Cagliari è tra i comuni con più di 15 mila abitanti per vincere è richiesta la maggioranza assoluta dei voti: il candidato, cioè, che riuscirà a ottenere il 50% più uno sarà eletto primo cittadino. Diversamente, domenica 23 e lunedì 24 giugno, si ricorrerà al ballottaggio tra i candidati che avranno raccolto più voti. In caso di perfetta parità al ballottaggio, a essere eletto sarà il candidato più anziano.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi su candidati e partiti

Il sondaggio realizzato da Bidimedia rende conto sia delle intenzioni di voto degli elettori cagliaritani rispetto ai singoli partiti che del livello di fiducia nei candidati. Poiché però la rilevazione risale a fine marzo, quando ancora le candidature non erano stat ufficializzare, questa non considera tuti i candidati. In particolare,Massimo Zedda risulta il favorito in due scenari differenti. Nel primo l'ex sindaco di Cagliari ottiene il 54% rispetto a Giuseppe Farris (19%) e Gianni Chessa (27%) Quest'ultimo, consigliere regionale e membro del Partito sardo d'azione era il nome in lizza nel centrodestra prima di autosospendersi dal partito seguito di alcuni dissidi interni. Successivamente la destra sarda si è ricompattava attorno alla figura di Alessandra Zedda.

Nel secondo scenario, Massimo Zedda raccoglie il 53% dei consensi rispetto al 17% di Giuseppe Farris e il 30% di Edoardo Tocco (altro nome inizialmente ipotizzato nel centrodestra cagliaritano). Per quanto riguarda l'andamento dei partiti invece, questo conferma, almeno per il podio, il quadro nazionale con Fratelli d'Italia primo al 22,5%, seguito da Partito democratico al 20,8% e Movimento 5 stelle al 18,7%. Il discorso cambia se si va a guardare i consensi delle altre forze politiche: con il 10,7%, infatti, Alleanza verdi-sinistra a Cagliari supera addirittura gli altri due partiti di maggioranza, Lega (4,5%) e Forza Italia (6,9%). Seguono Azione (3,5%), +Europa (2,9%) e Italia Viva (2,5%). Si fermano sotto il 2% Democrazia sovrana e popolare (1,7%), Noi Moderati (1,5%), Pace terra e Dignità di Michele Santoro (1,5%) e Libertà di Cateno De Luca(0,7%) .