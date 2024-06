video suggerito

Elezioni Bari 2024, exit poll e proiezioni in diretta: Leccese (Pd) in vantaggio su Romito (centrodestra) Si sono appena chiuse le urne per le elezioni amministrative di Bari 2024. Nel capoluogo pugliese si votava per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Secondo gli exitpoll Leccese (Pd) sarebbe in vantaggio su Romito con il 42-46%. Vediamo quando arrivano i risultati definitivi.

A cura di Giulia Casula

Si sono appena concluse le elezioni comunali a Bari. I seggi si sono chiusi alle 23 e secondo i primi exit poll di Opinio Rai a essere in vantaggio è . Quest'anno i cittadini del capoluogo pugliese si sono recati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino ci sono il candidato dem Vito Leccese, quello del centrodestra Fabio Romito, Michele Laforgia per il Movimento 5 Stelle, Sabino Mangano con la lista Oltre e il civico Nicola Sciacovelli. In caso di ballottaggio, il secondo turno si terrà domenica 23 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 dalle 7.00 alle 15.00.

Al momento secondo i primi exit poll, che si basano sulle dichiarazioni rilasciate dagli elettori fuori dalle urne e non sulle schede effettivamente scrutinate, sarebbe in vantaggio Vito Leccese (Pd) con il 42-46%. Segue Romito con il 31-35%. Resta indietro Michele Laforgia (M5s e SI) tra il 20 e il 24%, seguito da Nicola Sciacovelli. Bisognerà però attendere l'inizio dello scrutinio per farsi un'idea definitiva dell'esito del voto barese.

Dagli exitpoll di Opinio Rai Vito Leccese (Pd) è al 42-46%, Fabio Romito (centrodestra) al 31-35%. Michele Laforgia (M5s e Sinistra Italiana) avrebbe una forchetta tra il 20-24%, mentre Nicola Sciacovelli si fermerebbe allo 0,0-1,0%.Per ora, lo ricordiamo, si tratta di stime puramente indicative. Non appena inizierà lo spoglio infatti, cominceranno ad arrivare le prime indicazioni su chi sarà il nuovo sindaco di Bari e su cosa hanno scelto gli elettori per la loro città.

Elezioni Bari 2024, l'affluenza definitiva: quando arrivano i risultati

I dati definitivi sull'affluenza alle elezioni comunali di Bari alle 23 non sono ancora disponibili ma si presume che verrano diffusi dalla piattaforma Eligendo tra poco. Nel mentre si attendono le prime proiezioni che arriveranno dopo che l'inizio delle operazioni di scrutinio. Per conoscere il risultato definitivo però bisognerà aspettare comunque domani, lunedì 10. Lo spoglio dei voti infatti, si concentrerà dapprima sulle schede delle elezioni al Parlamento europeo, che si sono svolte in contemporanea alle amministrative.