Elezioni Campobasso 2024, exit poll e proiezioni in diretta: De Benedittis (cdx) verso la vittoria al primo turno Si sono chiusi da poco i seggi per le elezioni comunali di Campobasso: il capoluogo molisano oggi votava non solo per le europee, ma anche per scegliere il nuovo sindaco. Secondo gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, Attilio De Benedittis (centrodestra) sarebbe in netto vantaggio nei sondaggi e vicino a un successo già al primo turno: è infatti stimato tra il 49 e il 53%. Più distante la candidata del campo largo Marialuisa Forte, che si attesta tra il 31 e il 35%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sono appena terminate le elezioni comunali di Campobasso 2024: i seggi sono chiusi da poco ed è già il momento di scoprire, tramite gli exit poll diffusi dal consorzio Opinio Italia per la Rai, chi è in testa. I cittadini del capoluogo molisano votavano per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. In caso di ballottaggio, si voterà domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7:00 alle 15:00. Stando agli exit poll, che non sono basati sui voti effettivamente scrutinati ma sulle dichiarazioni degli elettori fuori dal seggio, sarebbe in vantaggio Aldo De Benedittis (centrodestra) con una percentuale di voti stimata al tra il 49 e il 53%. Al secondo posto invece c'è la candidata del campo largo Marialuisa Forte stimata tra il 31 e il 35%. In queste elezioni si sfidavano, oltre a Marialuisa Forte, dirigente scolastica, sostenuta da Movimento 5 stelle, Partito democratico e Alleanza Verdi-Sinistra, e l'avvocato ed ex assessore al Bilancio Aldo De Benedittis anche l'avvocato Pino Ruta, sostenuto da tre liste civiche: Costruire democrazia, Unica terra Molise e Confederazione civica.

Exit poll e proiezioni alle elezioni comunali Campobasso 2024

I primi exit poll danno un vantaggio al candidato del centrodestra Aldo De Benedittis, che gli exit poll stimano tra il 49 e il 53%. Non è quindi da escludere una sua vittoria al primo turno, senza passare per il ballottaggio. Più indietro ci sarebbe invece Marialuisa Forte (centrosinistra e M5S), con il 33%. Il terzo posto al momento invece andrebbe a Giuseppe Ruta (Unica Terra, Confederazione civica per Campobasso, Costruire democrazia) che si attesta al 16%. Si tratta comunque di stime iniziali e indicative, che potrebbero anche cambiare quando inizierà lo spoglio dei voti vero e proprio. Prima del voto non era circolato alcun sondaggio che potesse dare indicazioni su chi avrebbero scelto gli elettori.

Elezioni Campobasso 2024, affluenza definitiva: quando arrivano i risultati

Il dato parziale sull'affluenza delle 23 è del 59%. Gli exit poll sono già arrivati, ma per le prime proiezioni sui risultati definitivi bisognerà aspettare domani. Infatti, lo scrutinio dei voti si dedicherà per prima cosa alle schede delle elezioni europee. Solo dopo si passerà quindi ai voti delle comunali. Dunque, ci si può aspettare che le proiezioni arrivino nel primo pomeriggio di lunedì.