Elezioni 2024 a Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione rieletto sindaco Il sindaco uscente di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è stato rieletto. Ad annunciarlo lo stesso Della Ragione, che sui social ha ringraziato i suoi concittadini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione

A Bacoli, nella provincia di Napoli, è stato rieletto sindaco Josi Gerardo Della Ragione: ad annunciarlo è stato proprio lui, che sui social ha voluto ringraziare i suoi concittadini per avergli rinnovato la fiducia. "Grazie Bacoli. Abbiamo vinto. Ci vediamo in piazza Marconi" ha scritto Della Ragione, che poi ha incontrato i suoi sostenitori nel cuore di Bacoli, per festeggiare il risultato ottenuto. Al momento, il Ministero dell'Interno non ha ancora reso disponibili i dati definitivi delle preferenze nella città flegrea ma, secondo le sezioni finora scrutinate, Della Ragione si trova poco al di sotto del 60%.

Sostenuto dal movimento da lui creato, Free Bacoli, nonché dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalla lista Città Flegrea, Della Ragione ha avuto la meglio sul candidato del centrodestra, Ermanno Schiano. Josi Della Ragione era già stato eletto sindaco a Bacoli nel 2015, a 28 anni, il più giovane d'Italia, ma la sua esperienza, all'epoca, non è durata molto. Ci ha poi riprovato nel 2019, venendo eletto con oltre il 60% delle preferenze; ora, dopo cinque anni, è stato riconfermato alla guida della città flegrea.

Tanti le persone che hanno commentato il post pubblicato su Facebook dal sindaco Della Ragione per festeggiare la vittoria; tra loro c'è anche chi non è di Bacoli, ma ci ha tenuto ugualmente a congratularsi con il primo cittadino per il risultato ottenuto.