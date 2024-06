Elezioni in Campania, Ilaria Abagnale confermata sindaco a Sant’Antonio Abate: altri 12 già eletti

video suggerito

Ilaria Abagnale riconfermata sindaco di Sant'Antonio Abate. Per la riconferma è bastato superare il quorum, dal momento che correva da sola alla guida del comune napoletano, al centro delle cronache nelle scorse settimane per la vicenda ormai nota del Castello delle Cerimonie. Non è l'unica in Campania però ad aver festeggiato in anticipo la propria nomina a sindaco ad elezioni ancora in corso: sono 13 i sindaci ai quali è bastato superare il quorum del 40% dei votanti per ottenere la fascia tricolore. Per le proclamazioni bisognerà tuttavia attendere i consueti tempi tecnici e dunque avverranno nei prossimi giorni.

Nella provincia di Napoli, l'unico caso è stato quello di Ilaria Abagnale, confermata alla guida della città per aver raggiunto facilmente il quorum grazie ad un'affluenza pari al 79,67%, in netta controtendenza rispetto ai dati di altri città. Nel Sannio invece riconfermato Pasquale Iacovella alla guida di Casalduni, mentre in provincia di Avellino è arrivato il quinto mandato per Antonio Spinielli a Grottolella. In dieci dei comuni salernitani sui 47 che andavano al voto per i rispettivi sindaci, fanno festa in anticipo già Elio Guadagno, riconfermato a Ottati addirittura già sabato sera, seguito da Geppino Parente a Bellosguardo, Modesto La Mattina a Caggiano, Attilio Romano a Casalbuono, Gianpiero Nuzzo a Caselle in Pittari, Simone Valiante a Cuccaro Vetere, Maria Teresa Scarpa a Gioi, Raffaele Mondelli a Omignano, Enrico Zambrotti a San Pietro al Tanagro e Massimo Farro a Torchiara. Per tutti gli altri bisognerà attendere gli spogli ufficiali: grande attenzione ad Avellino, unico comune capoluogo chiamato alle urne in Campania.