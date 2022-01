Elezione Presidente della Repubblica oggi in diretta, nomi dei candidati e l’orario della votazione al Quirinale

Non c'è ancora un'indicazione chiara da parte dei partiti sul nome da votare per il tredicesimo Presidente della Repubblica. Durante un incontro previsto in mattinata tra Letta e Salvini il segretario dem proverà a capire se sarà possibile, da parte del centrodestra, far cadere il veto su un eventuale passaggio di Mario Draghi al Colle. Il candidato ideale per il Pd resta però Sergio Mattarella, che però si è detto più volte indisponibile per un bis. Un secondo mandato per l'attuale Capo dello Stato sarebbe un'ottima soluzione anche per il M5s, che spinge perché ci sia una continuità della legislatura, senza scossoni. "Vogliamo una personalità di alto profilo che ci possa rendere orgogliosi dì essere rappresentati. Non poniamo veti", ha ribadito il leader del M5S Giuseppe Conte entrando a Montecitorio, dicendosi quindi disposto a vagliare eventuali nomi da avanzati dal centrodestra. I pentastellati hanno suggerito il nome di Andrea Riccardi, una candidatura che piace anche al Nazareno. Ma il leader del M5s in queste settimane ha dichiarato che "È tempo di una donna" al Quirinale. In queste ore prende sempre più piede il nome della diplomatica Elisabetta Belloni, una figura con un profilo istituzionale, ma non appartenente ad alcuna forza politica. Matteo Salvini ha detto che la sua coalizione proporrà presto una rosa di nomi, tra i quali potrebbe esserci anche quello dell'attuale presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Il Pd ha escluso la possibilità di votare per la seconda carica dello Stato, che potrebbe avere comunque i numeri per farcela, se Italia viva la sostenesse. E Matteo Renzi ha fatto capire che da parte del suo partito non ci sarebbe alcuna preclusione a priori davanti a un nome di centrodestra. Renzi potrebbe lanciare anche la candidatura dell'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, ma non è detto che Lega e Forza Italia lo voterebbero, visto che l'ultima volta è andato in Parlamento con i voti del centrosinistra.

Oggi comunque sia il centrosinistra sia il centrodestra, salvo diverse indicazioni, dovrebbero votare scheda bianca.