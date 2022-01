Quando ci saranno le prossime votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica La seconda votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica si terrà alle 15 del 25 gennaio, poi, da mercoledì 26 gennaio in poi, si voterà alle 11 ogni giorno.

Le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica sono cominciate oggi, ma probabilmente proseguiranno per diversi giorni. Il via è fissato alle 15.00, ma è quasi impossibile che già oggi sapremo il nome del nuovo capo dello Stato. Le votazioni continueranno nei prossimi giorni, con il passaggio più importante tra la terza e la quarta. Per le prime tre, infatti, serve la maggioranza dei due terzi dei grandi elettori, poi – dalla quarta – basterà la metà più uno. L'orario delle votazioni, che si tengono a Montecitorio con il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali arrivati da tutta Italia, varia a seconda delle giornate.

Martedì 25 gennaio l'eventuale seconda votazione comincerà alle 15, come già è successo oggi. Si era parlato inizialmente di un cambio di orario alle 9 di mattina dal secondo giorno di votazioni in poi, ma per domani mattina sono stati fissati i funerali di Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia scomparso ieri. Perciò è stato rivisto il calendario delle votazioni, per permettere a tutti i grandi elettori che vorranno di partecipare alla cerimonia funebre del parlamentare.

La decisione è arrivata direttamente dalla conferenza dei capigruppo di questa mattina, che ha deciso di modificare – appunto – il calendario e vararlo definitivamente. Perciò si voterà in questo modo: 24 gennaio e 25 gennaio la votazione comincia alle 15, mentre dal 26 gennaio in poi si comincerà ogni mattina alle 11. Si è deciso già da tempo di procedere con una votazione al giorno, visto che per via delle misure di prevenzione sanitaria causa Covid le tempistiche del voto si allungano ulteriormente. Secondo le stime ci dovrebbero volere circa sei ore per ogni votazione, perciò oggi e domani i risultati arriveranno intorno alle 21, da mercoledì in poi, invece, verso le 17.