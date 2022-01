Quanti voti servono per eleggere il Presidente della Repubblica: il quorum e i numeri in Parlamento Lunedì 24 gennaio il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica. Parteciperanno 1.009 Grandi elettori: 630 deputati, 321 senatori (compresi quelli a vita) e 58 delegati regionali. Per le prime tre votazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea, dal quarto scrutinio basterà quella assoluta. Andiamo quindi a vedere un po’ di numeri e le quote su cui possono contare i partiti.

Il 24 gennaio, poco più di una settimana prima della scadenza del mandato di Sergio Mattarella, il Parlamento si riunirà in seduta comune per il primo scrutinio nell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Saranno presenti anche i delegati delle Regioni per un totale di 1.009 Grandi Elettori. Le modalità per l'elezione del Capo dello Stato sono definite dall'articolo 83 della Costituzione: si vota a scrutinio segreto e per le prime tre votazioni è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi degli elettori, dalla quarta invece basterà quella assoluta. Nessuna forza politica, da sola, ha i numeri per eleggere il presidente della Repubblica: questo significa che è necessario un accordo più ampio tra le forze politiche. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui numeri per l'elezione del presidente della Repubblica, da che cos'è il quorum a quanto corrisponde la maggioranza qualificata e assoluta dei Grandi elettori.

Qual è il quorum per l'elezione del Capo dello Stato

Come abbiamo detto i Grandi elettori che partecipano all'elezione del presidente della Repubblica sono 1.009. Tra questi bisogna contare 630 deputati e 321 senatori (i presidenti di entrambe le Camere non partecipano alla votazione, ma sono invece compresi i senatori a vita), più i delegati regionali. Questi sono 3 per ogni Regione ad eccezione della Valle d'Aosta che ne nomina uno solo: in totale, quindi 58 delegati.

Per eleggere il capo dello Stato va raggiunto un quorum: nei primi tre scrutini è necessario raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi dei Grandi elettori. Quindi 637 voti. Dal quarto scrutinio in poi, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta, cioè 505 voti. Va ricordato che quest'anno sarà l'ultimo in cui bisognerà fare riferimento a questi numeri: visto il taglio dei parlamentari il quorum per la maggioranza qualificata e assoluta cambieranno.

Elezione Presidente della Repubblica, i numeri dei partiti tra Parlamento e delegati

Come abbiamo detto, nessun partito ha i numeri per eleggere da solo il prossimo capo dello Stato. Basti pensare che il gruppo più numeroso è quello del Movimento Cinque Stelle, con 158 deputati e 74 senatori. Numeri che non sono minimamente sufficienti. Il secondo gruppo parlamentare per numeri è quello della Lega con 133 deputati e 64 senatori. Chiaramente vanno anche aggiunti i delegati regionali che appartengono a questo campo, che per il Carroccio sono 14. Quelli del Partito democratico sono invece 20, oltre a 94 deputati e 39 senatori. Il Movimento Cinque Stelle può contare su 4 delegati regionali.

Il gruppo parlamentare di Forza Italia è formato da 79 deputati e 50 senatori, a cui aggiungere 8 delegati delle Regioni. Quello di Fratelli d'Italia è invece composto da 37 deputati e 21 senatori, più 5 delegati. Infine Italia Viva ha 29 deputati e 15 senatori. Bisogna poi considerare il Gruppo Misto, che in realtà è molto consistente e contiene sensibilità molto diverse tra loro che potrebbero anche votare in maniera completamente opposta: ne fanno parte oltre 100 parlamentari, 50 senatori e 65 deputati.