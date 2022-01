Elezione Presidente della Repubblica, i nomi dei delegati regionali tra i Grandi Elettori Tutte le Regioni hanno scelto i propri delegati per l’elezione del presidente della Repubblica: 58 rappresentanti regionali che si andranno ad aggiungere a deputati e senatori, per un totale di 1.009 Grandi elettori. Ecco chi sono.

A cura di Annalisa Girardi

Tutte le Regioni hanno scelto i propri delegati per l'elezione del presidente della Repubblica. È quindi completo l'elenco dei 58 i Grandi elettori provenienti dalle Regioni che parteciperanno, da lunedì prossimo 24 gennaio, alla seduta comune del Parlamento per eleggere il nuovo capo dello Stato. Di questi 58 la maggior parte, 20, appartengono all'area del Partito democratico: 14 invece sono della Lega, 8 di Forza Italia, 5 di Fratelli d'Italia e 4 del Movimento Cinque Stelle. Il resto provengono dalle forze politiche di centro o schieramenti minori.

In totale i Grandi elettori sono 1.009: oltre ai 58 delegati regionali ci sono infatti 630 deputati e 321 senatori (compresi quelli a vita). La prossima settimana, comunque, bisognerà tenere conto anche delle assenze per Covid e quarantene per contatto: al momento, però, non sarebbero numeri particolarmente alti. Si tratterebbe attualmente di 35 parlamentari, in tutto 26 deputati e 9 senatori.

L'elenco dei delegati regionali per l'elezione del nuovo Capo dello Stato

Ecco l'elenco del 58 Grandi elettori nominati dalle Regioni. Sono tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne presenta solo uno.

Abruzzo: Marco Marsilio, Lorenzo Sospiri e Sara Marcozzi

Marco Marsilio, Lorenzo Sospiri e Sara Marcozzi Basilicata: Vito Bardi, Carmine Cicala e Roberto Cifarelli

Vito Bardi, Carmine Cicala e Roberto Cifarelli Calabria: Roberto Occhiuto, Filippo Mancuso e Nicola Irto

Roberto Occhiuto, Filippo Mancuso e Nicola Irto Campania: Vincenzo De Luca, Gennaro Oliviero e Annarita Patriarca

Vincenzo De Luca, Gennaro Oliviero e Annarita Patriarca Emilia-Romagna : Stefano Bonaccini, Emma Petitti e Matteo Rancan

: Stefano Bonaccini, Emma Petitti e Matteo Rancan Lazio: Nicola Zingaretti, Marco Vincenzi e Fabrizio Ghera

Nicola Zingaretti, Marco Vincenzi e Fabrizio Ghera Liguria: Giovanni Toti, Gianmarco Medusei e Sergio Rossetti

Giovanni Toti, Gianmarco Medusei e Sergio Rossetti Lombardia: Attilio Fontana, Alessandro Fermi e Dario Viola

Attilio Fontana, Alessandro Fermi e Dario Viola Marche: Francesco Acquaroli, Dino Latini e Maurizio Mangialardi

Francesco Acquaroli, Dino Latini e Maurizio Mangialardi Molise: Donato Toma, Salvatore Micone e Andrea Greco

Donato Toma, Salvatore Micone e Andrea Greco Piemonte: Alberto Cirio, Stefano Allasia e Domenico Ravetti

Alberto Cirio, Stefano Allasia e Domenico Ravetti Puglia: Michele Emiliano, Loredana Capone e Giannicola De Leonardis

Michele Emiliano, Loredana Capone e Giannicola De Leonardis Sardegna: Christian Solinas, Michele Pais e Gianfranco Ganau

Christian Solinas, Michele Pais e Gianfranco Ganau Sicilia: Gianfranco Micciché, Nunzio Di Paola e Nello Musumeci

Gianfranco Micciché, Nunzio Di Paola e Nello Musumeci Toscana: Eugenio Giani, Antonio Mazzeo e Marco Landi

Eugenio Giani, Antonio Mazzeo e Marco Landi Trentino Alto Adige: Maurizio Fugatti, Josef Noggler e Sara Ferrari

Maurizio Fugatti, Josef Noggler e Sara Ferrari Umbria: Donatella Tesei, Fabio Paparelli e Marco Squarta

Donatella Tesei, Fabio Paparelli e Marco Squarta Valle d’Aosta: Erik Lavévaz

Erik Lavévaz Veneto: Luca Zaia, Roberto Ciambetti e Giacomo Possamai

Quanti sono i Grandi Elettori e come si vota per il Presidente della Repubblica

Come si può notare (e come spesso avviene) sono stati eletti i governatori e altri membri del Consiglio regionale, di cui normalmente uno appartenente all'opposizione. Come abbiamo detto, la maggior parte dei delegati regionali sono esponenti del Partito democratico. Insieme ai rappresentanti delle Regioni votano per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, il 13esimo, i 630 deputati e 321 senatori. Tra questi ultimi sono compresi anche i senatori a vita Giorgio Napolitano, ex capo dello Stato, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre. I Grandi elettori si riuniranno in Parlamento il prossimo 24 gennaio, giorno del primo scrutinio. A causa dell'emergenza coronavirus si terrà un'unica votazione al giorno. Le votazioni per il presidente della Repubblica sono a scrutinio segreto: nei primi tre basta la maggioranza qualificata di due terze dell'assemblea (cioè 673 voti), mentre dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti).