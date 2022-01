Covid Italia, news di oggi. Nuovo decreto: obbligo vaccinale per over 50, multe di 100 euro ai non vaccinati. Oms: “Omicron meno grave ma causa ricoveri e morti”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono state registrati 219.441 positivi e 198 le vittime con un tasso di positività al 19,3%. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di ieri. Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.827, ovvero 463 in più rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il dettaglio Regione per Regione:

Lombardia: +52693

Veneto: +18129

Campania: +16512

Emilia Romagna: +18413

Lazio: +14055

Piemonte: +14103

Toscana: +17286

Sicilia: +14269

Puglia: +5558

Friuli-Venezia Giulia: +4159

Liguria: +3066

Marche: +3120

Abruzzo: +4808

Calabria: +2602

P.A Bolzano: +1592

Umbria: +3206

Sardegna: +1296

P.A Trento: +2596

Basilicata: +1005

Molise: +307

Valle d'Aosta: +551

Quattro Regioni rischiano la zona gialla, Liguria verso zona arancione in attesa del monitoraggio Iss. Il governo chiarisce le sanzioni del nuovo decreto Covid che istituisce l'obbligo di vaccino per gli over 50: dal primo febbraio 100 euro di multa una tantum per chi non è vaccinato. Dal 15 febbraio fino a 1.500 euro di multa e sospensione dal lavoro per chi non ha il certificato verde rafforzato, quando è obbligatorio. Scuola, si riparte lunedì 10 gennaio ma i presidi chiedono la Dad fino a febbraio: "Personale decimato". Prosegue la campagna di vaccinazione: finora 21.831.407 cittadini hanno ricevuto la terza dose.

Nel mondo 300.298.124 contagi e 5.472.629 morti. Record di ospedalizzazioni in Usa, circa 124mila. Oms: "Variante Omicron meno grave ma causa decessi e ricoveri". Europa quasi tutta in rosso scuro nella mappa Ecdc.