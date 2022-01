Covid, in Campania chiusi asili, elementari e medie: l’ordinanza di Vincenzo De Luca Scuole chiuse in Campania fino al 29 gennaio: l’ordinanza di Vincenzo De Luca. Il Governo aveva già annunciato battaglia. Previste anche limitazioni alla movida.

In Campania le scuole elementari e medie resteranno chiuse: lo ha deciso Vincenzo De Luca che ha firmato apposita ordinanza regionale. Chiusi anche gli asili. La decisione è stata presa dopo la riunione con l'Unità di Crisi appositamente convocata nella giornata di oggi, venerdì 7 gennaio. Dunque il 10 gennaio le scuole elementari e medie della Campania resteranno chiuse, in proroga alla chiusura già sancita per le consuete vacanze di Natale e Capodanno, e lo saranno fino al 29 gennaio, salvo proroghe.

De Luca lo aveva del resto già preannunciato nella diretta social di oggi, quando aveva spiegato che per le scuole elementari e medie si stava andando verso la proroga della chiusura a causa dell'elevato numero di contagi, che colpiscono proprio più alunni di questi istituti. Già nelle scorse ore l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, intervistata da Fanpage.it, aveva parlato di "sospendere l’attività didattica in presenza".

L'anticipazione dell'ordinanza, il cui testo completo sarà pubblicato nelle prossime ore, concretizza dunque la chiusura delle scuole fino alle medie, che non riapriranno il prossimo 10 gennaio. Il Governo, che nel pomeriggio aveva già fatto filtrare insofferenza per le decisioni di Vincenzo De Luca, aveva fatto anche trapelare l'impugnazione dell'ordinanza. Il rischio è che inizi dunque una battaglia tra Palazzo Chigi e Santa Lucia, a 48 ore dalla riapertura in tutta Italia degli istituti scolastici.

Cosa prevede l'ordinanza di De Luca

