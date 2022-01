De Luca: “Scuole medie ed elementari della Campania verso la chiusura fino a fine gennaio” “Scuole medie ed elementari della Campania verso la proroga della chiusura fino a fine gennaio”. Lo ha detto Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca ha "preannunciato" la chiusura le scuole elementari e medie della Campania almeno fino a fine gennaio. Il presidente regionale lo ha annunciato in diretta nella consueta diretta Facebook del venerdì. La decisione finale arriverà "dopo aver sentito le ASL", in una apposita Unità di Crisi già convocata per le prossime. C'era molta attesa per la decisione di Palazzo Santa Lucia, dopo giorni di indiscrezioni e voci, con il Governo centrale di Roma che aveva già annunciato nei giorni scorsi la riapertura degli istituti scolastici come da calendario per il 10 gennaio. Già nelle scorse ore l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, intervistata da Fanpage.it, aveva parlato di "Sospendere l’attività didattica in presenza".

I dati sul contagio nelle scuole della Campania

Il contagio da Covid in Campania corre veloce già da settimane e non ha risparmiato neppure le scuole: nell'ultimo report dell'Unità di Crisi della Regione Campania pubblicato lo scorso 4 gennaio, si contano 23mila positivi tra studenti e professori all'interno delle scuole della regione: oltre 18mila sono gli studenti contagiati, assieme ad altri 3mila professori. A preoccupare è sopratutto il contagio dei più giovani: scuole medie ed elementari quelle più colpite.

I sindaci del nolano: "Differire il ritorno in presenza"

Già questa mattina i sindaci dei comuni del Nolano di Napoli avevano comunicato attraverso l'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana, la società pubblica di cui fanno parte 18 amministrazioni comunali e la città metropolitana di Napoli, la decisione di voler differire il ritorno in presenza degli alunni che frequentano le scuole dell'area. Decisione che era vincolata tuttavia alla decisione di disporre la didattica a distanza per tutta la Campania da parte di De Luca. Questa la nota dell'Agenzia Nolana pubblicata nella mattinata di oggi: